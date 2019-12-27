Сбор подписей за референдум по приостановленным президентом поправкам начнется 16 января

Результаты сбора подписей планируется утвердить 21 февраля.

Как сообщалось, президент решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это в течение двух месяцев подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.

Председатель ЦИК Кристине Берзиня пояснила, что сбор подписей будет проходить в течение 30 дней, свою подпись можно будет оставить лично в специальных пунктах сбора подписей в самоуправлениях Латвии и за рубежом.

Места пунктов сбора подписей определят городские и краевые самоуправления. Возможность оставить свою подпись должна быть обеспечена на протяжении не менее четырех часов ежедневно, включая субботу, воскресенье и праздничные дни, сообщили а ЦИК.

Граждане Латвии, находящиеся за границей, смогут подписаться в латвийских посольствах, консульствах и генеральных консульствах.

По окончании срока сбора подписей ЦИК обобщит его результаты, сообщит о них президенту и опубликует в официальном издании Latvijas Vēstnesis.