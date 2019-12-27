По дороге из Москвы в Ригу Бусулис ответил на вопросы о Крыме и "Голубом огоньке"

"Только сейчас вот закончили съемки на Москва-реке для Первого канала, где мы снимались с Настей Спиридоновой, прилетал в Москву как раз ради них. Сейчас вот сижу в аэропорту, жду свой рейс до Риги", - объяснил Бусулис.

В те годы, когда они возникли еще не было такого стиля, как рэп, поэтому хип-хоп исполнителей невозможно встретить в подобных программах. "Голубой огонек" - это "больше дань традиции"

Что касается поездки в Крым, то для артиста - это очень сложный вопрос. Интарс считает, что пока там не наступило спокойствие, он будет избегать этих поездок. Он отметил, что там живут хорошие люди, которые его ждут, но он приедет, "когда обстановка станет поспокойнее". Пока об этом говорить еще рано.