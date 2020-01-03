Пт, 3.01.2020
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Часть информации, накопленной Регистром предприятий, станет бесплатной

Здание Регистра предприятий

ФОТО: LETA

В дальнейшем будет бесплатно доступна большая часть информации из 14 регистров, накопленная Регистром предприятий (UR) за 30 лет, сообщила главный государственный нотариус UR Гуна Пайдере.

Вся информация в тестовом режиме доступна на сайте info.ur.gov.lv, а полноценно новая система начнет работать с 7 января, когда вступят в силу поправки к закону о Регистре предприятий.

В разработку сайта вложено около 500 000 евро.

С 7 января будет бесплатно доступна информация о более чем 650 000 юридических субъектах - АО, ООО, а также о коммерческих залогах, брачных договорах и др. 

Часть информации будет свободно доступна без аутентификации, часть - свободно, но с аутентификацией, а еще часть - по мотивированному запросу за плату. 

Поправки касаются примерно 70% информации из регистров. 

Также Пайдере сообщила, что в будущем UR планирует полностью отказаться от бумажных справок. 

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