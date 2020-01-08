Эксперты: налоговую систему в Латвии нужно упрощать

В том числе депутат Мартиньш Бондарс заявил, что приоритетами налоговой системы должны стать уменьшение бедности и справедливое взимание налогов. Каждый из этих приоритетов является вызовом и осложняет путь к цели - простая и контролируемая налоговая система.

Бондарс считает, что при изменении налоговой системы нужно учесть, например, опыт Эстонии по достижению развития экономики путем упрощения налоговой системы. "Сейчас мы далеки от этой цели", - сказал депутат.

Депутат Вячеслав Домбровский считает, что проблемы в налоговой системе неизменны, и в 2021 году снова будут дискуссии о дифференцированном необлагаемом минимуме, налоге микропредприятий и поддержке стартапов. "Мы застряли - у нас снова и снова одни и те же проблемы", - считает политик.