Эксперты: налоговую систему в Латвии нужно упрощать

Латвийскую налоговую систему нужно упрощать, заявили в среду на дискуссии об ожидаемых налоговых изменениях политики и эксперты.
В том числе депутат Мартиньш Бондарс заявил, что приоритетами налоговой системы должны стать уменьшение бедности и справедливое взимание налогов. Каждый из этих приоритетов является вызовом и осложняет путь к цели - простая и контролируемая налоговая система.
Бондарс считает, что при изменении налоговой системы нужно учесть, например, опыт Эстонии по достижению развития экономики путем упрощения налоговой системы. "Сейчас мы далеки от этой цели", - сказал депутат.
Депутат Вячеслав Домбровский считает, что проблемы в налоговой системе неизменны, и в 2021 году снова будут дискуссии о дифференцированном необлагаемом минимуме, налоге микропредприятий и поддержке стартапов. "Мы застряли - у нас снова и снова одни и те же проблемы", - считает политик.
Ведущий партнер консалтинговой фирмы BDO Latvia Янис Зелменис заявил, что Латвия должна выдвинуть приоритеты, цели, к которым стремиться, чтобы добиться развития экономики.
Мероприятие провели торговые палаты Ирландии и Швейцарии в Латвии совместно с "BDO Latvia".