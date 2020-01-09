Большая парковка и современные технологии: Плявниеки дождались Maxima XXX

Она сообщила, что в четверг, 9 января, после 6-месячной реконструкции двери для своих клиентов открыл магазин Maxima на улице Сахарова, 20а, который превратился из магазина формата Maxima XX в восьмой крупноформатный магазин Maxima XXX в Риге.

В реконструкцию магазина было вложено более 11 млн евро.

По словам Дупате-Угуле, в обновленном магазине Maxima была произведена масштабная реконструкция помещений, в результате чего они были расширены примерно на 25% - с 9752 кв. м до 12 466 кв. м, 3904 кв. м из которых занимает торговый зал.

Кроме того, в магазине обновлена отделка помещений, встроены новые инженерные коммуникации, установлено новое энергоэффективное LED освещение, современные вентиляционные установки и дружественные к природе установки холодоснабжения, которые работают без фреона.

Кроме того, приведена в порядок прилегающая к магазину территория площадью 27 000 кв. м, где построена большая парковка для клиентов.

Новый магазин предоставит 200 рабочих мест, и особое внимание в ходе его реконструкции было уделено улучшению условий труда и повышению эффективности работы.

В магазине перестроена зона доставки, которая теперь будет полностью покрыта крышей, благодаря чему работа на рампе будет менее подвержена влиянию погоды.

Чтобы идти в ногу с цифровым развитием, в магазине было установлено 38 интерактивных экранов и введено 18 ручных сканеров для работы в магазине и на складах, сообщила Дупате-Угуле.

В магазине также открыта еще одна "Продовольственная фабрика Maxima", которая будет предлагать покупателям свежие блюда, а также разнообразные кондитерские изделия.

Для быстрого и удобного совершения покупок в магазине установлены 12 стандартных касс и 32 кассы самообслуживания.

В помещениях супермаркета каждый день свои услуги и товары будут предлагать также операторы мобильной связи Tele 2 и LMT, магазин Dino Zoo, книжный магазин Jānis Roze, Optiluks optika, Eiroaptieka, пиццерия Can Can, кафе Caif Cafe и многие другие.