Самая красивая женщина в мире обнажилась для календаря

23-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась обнаженной для лимитированного тиража календаря на 2020 год. Фото февральского разворота она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Календарь с черно-белыми откровенными снимками топ-моделей выпустил модный глянец V Magazine. На одной из страниц Белла Хадид позирует без одежды, прикрываясь джинсовой курткой.
В фотосессии приняли участие также старшая сестра Беллы Джиджи Хадид и супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин.
Автором съемки выступила фотохудожница Зои Гроссман, которая ранее уже снимала Ирину Шейк, Скарлетт Йохансон и Джиджи Хадид.
Календарь V Magazine на 2020 год доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,2 доллара.
Напомним, в октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной в мире.
Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее губы, глаза и подбородок на 94,35 процента близки к самому совершенному соотношению пропорций лица, которые почти не встречаются в природе.