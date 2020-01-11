Сб, 11.01.2020
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Самая красивая женщина в мире обнажилась для календаря

Беле Хадид

ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters/Scanpix

23-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась обнаженной для лимитированного тиража календаря на 2020 год. Фото февральского разворота она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Календарь с черно-белыми откровенными снимками топ-моделей выпустил модный глянец V Magazine. На одной из страниц Белла Хадид позирует без одежды, прикрываясь джинсовой курткой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В фотосессии приняли участие также старшая сестра Беллы Джиджи Хадид и супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автором съемки выступила фотохудожница Зои Гроссман, которая ранее уже снимала Ирину Шейк, Скарлетт Йохансон и Джиджи Хадид.

Календарь V Magazine на 2020 год доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,2 доллара.

Напомним, в октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной в мире.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее губы, глаза и подбородок на 94,35 процента близки к самому совершенному соотношению пропорций лица, которые почти не встречаются в природе.

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