Самая красивая женщина в мире обнажилась для календаря

Календарь с черно-белыми откровенными снимками топ-моделей выпустил модный глянец V Magazine. На одной из страниц Белла Хадид позирует без одежды, прикрываясь джинсовой курткой.

В фотосессии приняли участие также старшая сестра Беллы Джиджи Хадид и супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин.

Автором съемки выступила фотохудожница Зои Гроссман, которая ранее уже снимала Ирину Шейк, Скарлетт Йохансон и Джиджи Хадид.

Календарь V Magazine на 2020 год доступен для предзаказа на официальном сайте журнала по цене 20,2 доллара.

Напомним, в октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной в мире.