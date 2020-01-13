Стройуправа утвердила сдачу Z-Towers в эксплуатацию

Это означает, что уже в ближайшее время многие арендаторы и компании, которые намереваются открыть свои офисы в этом высотном здании, смогут начать работу по благоустройству помещений. Также возобновится процесс сдачи в аренду и оборудование квартир в соответствии с пожеланиями жильцов.

"Это был один из наиболее сложных в техническом отношении строительных проектов в стране", - говорит коммерческий директор Towers Construction Management Анджей Негулинер.

"В процессе строительства, длившегося в течение 13 лет, было вложено более 250 миллионов евро.

За эти годы мы реализовали возможность предоставить офисы и жилые помещения А класса, и обеспечить доступность различных услуг - ресторанов, магазинов, СПА- и фитнес-центра, конференц-залов, а также помещений для проведения мероприятий. Уже сегодня наблюдается большой интерес со стороны организаторов различных крупных культурных мероприятий, которые выражают желание посетить Z-Towers ".

"Мы выражаем благодарность всем, кто был вовлечен в реализацию данного проекта: архитектору Z-Towers Андрису Силису, компаниям Merks, AECOM, CMB, IG Kurbads, а также работникам Рижской городской строительной управы за сотрудничество, длившееся в течение нескольких лет.

Мы рады, что можем начать новый год с таких позитивных новостей. В течение ближайших месяцев будет проходить интенсивная работа по оборудованию и отделке помещений в соответствии с пожеланиями арендаторов, и на Ранкя дамбис, 30, снова воцарится дух созидательной и радостной работы", - сказал в заключение А.Негулинер.

Акт, выданный Рижской городской строительной управой, подтверждает безопасность здания и его соответствие целям использования, а также подтверждает соответствие произведенных строительных работ требованиям нормативных актов.