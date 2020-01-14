Вт, 14.01.2020
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В Ираке нанесен удар по военной базе, используемой США

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник ракетной атаке подверглась военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters, на базе находятся военнослужащие США.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как сообщает телеканал "Аль-Хадат", всего по базе из систем залпового огня было выпущено пять ракет.

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Отметим, что нападение навоенный объект в Ираке стал вторым за последние два дня — 12 января в результате обстрела базы Балад пострадали четверо иракских военнослужащих.

Как уже писал Русский TVNET, 8 января Иран выпустил около полутора десятков баллистических ракет по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. В результате атаки никто не пострадал.

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