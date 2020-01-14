В Ираке нанесен удар по военной базе, используемой США

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как сообщает телеканал "Аль-Хадат", всего по базе из систем залпового огня было выпущено пять ракет.

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Отметим, что нападение навоенный объект в Ираке стал вторым за последние два дня — 12 января в результате обстрела базы Балад пострадали четверо иракских военнослужащих.