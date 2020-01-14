В Ираке нанесен удар по военной базе, используемой США

Во вторник ракетной атаке подверглась военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада. Как сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters, на базе находятся военнослужащие США.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Как сообщает телеканал "Аль-Хадат", всего по базе из систем залпового огня было выпущено пять ракет.
Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.
Отметим, что нападение навоенный объект в Ираке стал вторым за последние два дня — 12 января в результате обстрела базы Балад пострадали четверо иракских военнослужащих.
Как уже писал Русский TVNET, 8 января Иран выпустил около полутора десятков баллистических ракет по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. В результате атаки никто не пострадал.