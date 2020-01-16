Решено: мост Брасас будут перестраивать эстонцы

В четверг, 16 января, после cовещания с представителями Kauno tiltai председатель думы Олег Буров заявил, что предприятие будет проводить не работы по консервации моста, а подготовительные работы реконструкции путепровода.

Чтобы выяснить, кто будет выполнять подготовительные работы, департамент организовывал ценовой опрос трижды, поскольку у самоуправления возникли подозрения, что Kauno tiltai просит слишком большую, не соответствующую рыночной ситуации цену за проведение дополнительных работ.

Согласно заключенному соглашению, стоимость подготовительных работ составит около 800 тыс. евро, но сумма еще будет уточнена. По словам представителей департамента, стоимость дополнительных работ составляет примерно половину этой суммы, а остальные деньги будут потрачены на работы, запланированные в первоначальном проекте. По словам Бурова, изначально компания Kauno tiltai просила за проведение дополнительных работ более миллиона евро.

Дополнительные позиции в перечне работ по реконструкции моста появились из-за того, что в прошлом году ответственные службы констатировали, что, согласно проекту реконструкции, после окончания ремонта несущая способность моста будет недостаточной для низкопольных трамваев.

По словам Бурова, демонтаж левой стороны моста планируется начать в конце марта, и он может занять около двух месяцев. В свою очередь летом планируется начать строительство снесенной части путепровода, что может занять около года. После этого такие же работы будут проведены на правой части моста Брасас. Согласно предварительным расчетам, работы по реконструкции моста могут быть окончены к концу 2022 года.

На мосту также будут установлены специальные контрольные устройства для отслеживания трещин.

Стоимость подготовительных работ составит 800 000 евро, а общая стоимость реконструкции моста, возможно, станет известна через две недели. На данный момент договор на строительство заключен на сумму 10,8 млн евро, но Буров отметил, что сумма контракта будет превышена из-за необходимости дополнительных работ.