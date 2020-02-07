За предсказуемость: Кариньш обсудил Rail Baltica с премьерами Литвы и Эстонии

В бюро премьера агентству LETA сообщили, что Кариньш в пятницу, 7 февраля, принял участие в заседании Совета министров стран Балтии, где вместе с премьерами Литвы и Эстонии подтвердил тесное сотрудничество трех стран Балтии в реализации важных для региона проектов.

В ходе переговоров с главами правительств Эстонии и Литвы Кариньш пришел к выводу, что все три страны полны решимости стремительно двигаться вперед в реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica.

"У каждой страны свой подход к началу строительства. Литва начала со строительства железнодорожных путей, Эстония - с виадука, а Латвия начинает с непростого создания железнодорожной инфраструктуры в Риге и Рижском аэропорту", - сказал Кариньш.

В то же время премьер-министр подчеркнул проблемы, связанные с национальной безопасностью, процедурой закупок и другими аспектами.

"Мы договорились с присутствующими министрами сообщения наших стран, что необходимо продолжать целеустремленно работать над устранением препятствий в управлении проектом, чтобы Rail Baltica был таким же успешным и предсказуемым проектом, как синхронизация с европейским рынком электроэнергии", - сообщил Кариньш.

Премьер-министры стран Балтии проведут повторную встречу в Вильнюсе в конце марта этого года, чтобы оценить прогресс в реализации проекта.

После встречи с коллегами из Литвы и Эстонии Кариньш подчеркнул, что синхронизация с европейским рынком электроэнергии является приоритетом сферы энергетики всех трех стран Балтии.