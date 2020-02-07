Пт, 7.02.2020
Мне кажется, пассажиры рядом даже ничего не подозревали. Мой муж и друзья не знали, что я там делаю. Уже позже в самолете объявили, что на борту только что родился мальчик. Все начали аплодировать. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте
1

За предсказуемость: Кариньш обсудил Rail Baltica с премьерами Литвы и Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (слева), премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica должен быть таким же предсказуемым, как синхронизация с европейским рынком электроэнергии, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В бюро премьера агентству LETA сообщили, что Кариньш в пятницу, 7 февраля, принял участие в заседании Совета министров стран Балтии, где вместе с премьерами Литвы и Эстонии подтвердил тесное сотрудничество трех стран Балтии в реализации важных для региона проектов.

В ходе переговоров с главами правительств Эстонии и Литвы Кариньш пришел к выводу, что все три страны полны решимости стремительно двигаться вперед в реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica.

"У каждой страны свой подход к началу строительства. Литва начала со строительства железнодорожных путей, Эстония - с виадука, а Латвия начинает с непростого создания железнодорожной инфраструктуры в Риге и Рижском аэропорту", - сказал Кариньш.

В то же время премьер-министр подчеркнул проблемы, связанные с национальной безопасностью, процедурой закупок и другими аспектами.

"Мы договорились с присутствующими министрами сообщения наших стран, что необходимо продолжать целеустремленно работать над устранением препятствий в управлении проектом, чтобы Rail Baltica был таким же успешным и предсказуемым проектом, как синхронизация с европейским рынком электроэнергии", - сообщил Кариньш.

Премьер-министры стран Балтии проведут повторную встречу в Вильнюсе в конце марта этого года, чтобы оценить прогресс в реализации проекта.

После встречи с коллегами из Литвы и Эстонии Кариньш подчеркнул, что синхронизация с европейским рынком электроэнергии является приоритетом сферы энергетики всех трех стран Балтии.

"Достигнуто соглашение о финансировании, инфраструктурные объекты строятся в соответствии с запланированными сроками и бюджетом. Мы в сотрудничестве с экспертами продолжаем следить за этим проектом, чтобы он быть реализован в соответствии с планом", - пояснил Кариньш.

Последние новости

НАВЕРХ