"Она — моя семья". Мужчина обналичил пенсию в размере 45 тысяч долларов ради жизни собаки

Собаке по кличке Лола 12 лет. В ноябре 2019 года она упала в обморок после прогулки, позже животному был диагностирован митральный порок сердца.

Данное заболевание часто встречается у породы цвергшнауцер, оно сказывается на работе легких и сердца.

Врачи говорят, что собаке осталось жить от восьми до девяти месяцев.

После оглашения ужасного диагноза хозяин собаки выяснил, что Лолу может спасти редкая операция на открытом сердце. Такими операциями занимается японский хирург Масами Уеки, который является тем, кто изобрёл данный метод лечения.

Стоимость процедуры очень высокая. Чтобы собрать нужную сумму Гаррету пришлось обналичить свой счёт с пенсионными накоплениями. Помимо этого он продал автомобиль и создал страницу на портале для сбора пожертвований GoFundMe.