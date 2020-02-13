Lidl в Пурвциемсе: быть или не быть?

Редакция, в свою очередь, обратилась за комментарием в Рижское строительное управление.

Представитель учреждения Эдгар Бутанс сообщил, что работы по строительству самого здания по адресу ул. Дзелзавас, 75B, действительно возобновились - Административный районный суд 2 января 2020 года выдал соответствующее разрешение.

Стройплощадка Lidl 13 февраля 2020 года ФОТО: Читатель TVNET

Однако, это касается исключительно самого здания, но никак не соединительной дороги между улицами Дзелзавас и Илукстес. По этому вопросу еще предстоит судебное заседание. Ранее суд запретил ее строить.

TVNET днем 13 февраля также отправил электронное письмо в компанию Lidl - ответа не последовало.

Ранее активист по защите природы Янис Маулис обратился в суд, так как посчитал, что план Lidl по строительству дороги не соответствует условиям использования и застройки территории Риги, а также угрожает праву жителей микрорайона на безопасную среду.

В начале января Административный районный суд признал противоправным план торговой сети Lidl строить подъездную дорогу к магазину на территории между перекрестком улиц Дзелзавас и Илукстес и остановкой общественного транспорта по адресу улица Дзелзавас, 75В, а также запретил строительные работы.