С законно купленными платьями можно делать, что хочешь: в деле бренда Coo Culte поставлена точка

В прошлом году широкий резонанс в обществе вызвало необычное решение суда. Самозанятую женщину суд оштрафовал за сдачу в аренду брендового платья. Само платье даже было предусмотрено конфисковать. Это решение вызвало множество дискуссий, в том числе и среди юристов, о том, насколько свободно можно распоряжаться вещами, которые люди легально приобрели, сообщает TV3 Ziņas.
27 февраля 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда удовлетворила протест прокурора по поводу решение суда Видземского предместья Риги, согласно которому женщина, сдавшая в аренду платье латвийского бренда Coo Culte, была оштрафована на 300 евро.
Судебная коллегия согласилась с аргументами прокурора, указав, что права владелицы бренда Coo Culte на любое проданное оригинальное платье заканчиваются в момент продажи платья.
В конкретном случае, когда все платья товарного знака Coo Culte оригинальны и приобретены законно, лицо как законный владелец платья может распоряжаться им по собственному желанию, если в его действиях не констатируется состав административного нарушения.
Галерея: Показ мод Coo Culte
Контекст:
Суд Видземского предместья Риги присудил штраф в размере 300 евро женщине, которая незаконно использовала латвийский бренд Coo Culte, сдавая в аренду платья этого бренда.
Женщина зарегистрировалась как самозанятое лицо. В рамках проверки, которая прошла в мае этого года, было констатировано, что она за деньги сдает в аренду платья Coo Culte без разрешения владельца авторских прав.
На судебном заседании женщина своей вины не признала, пояснив, что она инвалид и таким образом хотела заработать, начав частный бизнес.
Она рассказала, что придумала давать на прокат платья дочерей, а также покупала платья у соседей и знакомых, действуя как самозанятое лицо. В то же время она не отрицала, что знала о торговом знаке Coo Culte.
В решении суда отмечается, что у женщины изъяли 16 платьев, два нижних платья и один пояс - все бренда Coo Culte.