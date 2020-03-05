Отмена налога на первое жилье: инициатива передана на согласование

Согласно поправкам, за первое жилье с кадастровой стоимостью меньше 100 тыс. евро налог взиматься не будет, а при стоимости свыше 100 000 евро к разнице будет применяться коэффициент 0,2.

Такой же принцип будет применяться к земле, на которой находится первое жилье - если она стоит менее 10 000 евро, налог применяться не будет.

Налог будет отменен на квартиры, где человек задекларирован и является владельцем, и на арендные квартиры, если арендатор задекларирован и жилье зарегистрировано в земельной книге.

Как заявил министр юстиции Янис Борданс, поправки нацелены на то, чтобы гарантировать каждому жителю право на свое жилье.