"Регламент простоя": в Латвии разрабатывают помощь предприятиям

Это будет инструмент помощи государства предпринимателям, чтобы они могли пережить вызванный Covid-19 кризис.

Регламент будет применяться к предприятиям, у которых в это время значительно уменьшились доходы или их нет вообще и они не в состоянии выплачивать зарплаты работникам.

На вопрос, предусматривает ли новый регламент полное освобождение от уплаты налогов в период, когда у предприятия нет доходов, Кариньш ответил, что будут рассмотрены разные решения.

Министр земледелия Каспар Герхардс со своей стороны предложил пересмотреть сроки выплаты пособий по безработице, а именно, вернуться к прежнему порядку, когда пособия выплачивались более длительный период.

Кариньш сообщил, что завтра, 17 марта, правительство примет решение по первому пакету мер для поддержки предпринимателей. В него включены такие меры, как активизация программы грантов Altum, в том числе гарантий на банковские кредиты и экспортные кредиты.

Также планируется, что предприятиям будут продлены налоговые каникулы - с предусмотренного в настоящее время года до трех лет.