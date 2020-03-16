Пн, 16.03.2020
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"Регламент простоя": в Латвии разрабатывают помощь предприятиям

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

В настоящее время разрабатывается так называемый регламент простоя, с помощью которого государство сможет оказывать финансовую помощь предприятиям, на работу которых существенно повлияла эпидемия Covid-19, заявил в понедельник после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Это будет инструмент помощи государства предпринимателям, чтобы они могли пережить вызванный Covid-19 кризис.

Регламент будет применяться к предприятиям, у которых в это время значительно уменьшились доходы или их нет вообще и они не в состоянии выплачивать зарплаты работникам.

На вопрос, предусматривает ли новый регламент полное освобождение от уплаты налогов в период, когда у предприятия нет доходов, Кариньш ответил, что будут рассмотрены разные решения.

Министр земледелия Каспар Герхардс со своей стороны предложил пересмотреть сроки выплаты пособий по безработице, а именно, вернуться к прежнему порядку, когда пособия выплачивались более длительный период.

Кариньш сообщил, что завтра, 17 марта, правительство примет решение по первому пакету мер для поддержки предпринимателей. В него включены такие меры, как активизация программы грантов Altum, в том числе гарантий на банковские кредиты и экспортные кредиты.

Также планируется, что предприятиям будут продлены налоговые каникулы - с предусмотренного в настоящее время года до трех лет.

Правительство также примет решение о помощи по покрытию расходов на больничные для заболевших Covid-19 - их будет оплачивать государство.

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