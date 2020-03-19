Только на TVNET ⟩ "Нет, меня не уволили": Стюардесса airBaltic о возвращении к карьере певицы

Кристина признала, что сейчас на неопределенный период времени решила заняться музыкой и выпустила новый радио-сингл Alcatraz под псевдонимом AGAMMA. В этом проекте это уже вторая песня. Первой был трек Adrenalin, который попал в ТОП-100 российского iTunes.

- Я давно знаю, что ты музыкант и певица. Проект AGAMMA не новый для тебя. Что было до него?

- Я мечтала заниматься музыкой с детства. Воодушевленная своими первыми полетами, все-таки решилась и организовала свою первую гаражную рок-группу "Небо". В полетах я сочиняла тексты к песням. Все свободное время вне работы я репетировала. Этот опыт помог мне определиться, в каком именно жанре я хочу петь. Так, уже будучи соло-исполнителем, в прошлом году я выпустила свой первый большой поп-сингл "Адреналин", который вошел в в российский Топ Чарт iTunes Top-100.

Это огромная работа и, так сказать, "дорогое хобби". Запись, аранжировка, сведение, съемки видео и промоушен - все это требует вложений. Поэтому я стараюсь совмещать работу и любимое дело, чтобы везде успеть.

Оказывается, успех песни Adrenalin был так велик, что певицу AGAMMA пригласили принять участие в популярном российском телешоу "Бородина против Бузовой" на телеканале TНT.

ФОТО: из личного архива Кристины Иванчиковой

- Правда ли, что ты попала под сокращение из-за пандемии?

- Нет, меня не уволили. Я по-прежнему сотрудник компании airBaltic, просто в связи с ситуацией, которая сейчас происходит не только в Латвии, но и во всем мире, много авиакомпаний остановили все перелеты. Границы закрыты. А это значит - нет работы у всего летного состава. Я верю, что скоро все наладится и мы снова начнем летать!

ФОТО: из личного архива Кристины Иванчиковой

- Почему ты решила вернуться к музыке?

- Я не уходила от музыки. Всегда, несмотря ни на что, писала песни, которыми теперь у меня есть возможность делиться. Был период в жизни, когда нужен был стабильный доход и чувство почвы под ногами. Я реалист и умею расставлять приоритеты, поэтому всегда работала на стабильной работе.

- Российская исполнительница Zivert тоже была стюардессой до того, как стала певицей. Что ты думаешь про это совпадение?

- Cравнение очень хорошее. Оно показывает, что мы все сами строим свою судьбу и нет ничего невозможного! Нужно заниматься любимым делом, и если это твое - все обязательно сложится как нужно в твою пользу. Просто надо работать и делать это хорошо, несмотря на то, что это твое хобби.

- Не хотела ли бы ты написать что-то для Ольги Бузовой?

- По поводу Оли Бузовой... Если предоставится такая возможность, буду не против сотрудничества с другими артистами.

ФОТО: Aiga Rēdmane/ из личного архива Кристины Иванчиковой

- Могла бы ты сказать, что сейчас в твоей жизни то время, когда ты можешь исполнять свои мечты?

- Время реализации мечты всегда есть у всех. Мы ввиду разных обстоятельств не всегда можем воспользоваться временем полноценно. Но сейчас, когда нет работы, - безусловно, самое время посветить себя полноценно своему любимому занятию.

AGAMMA ФОТО: Пресс-фото

Первый клип певицы AGAMMA на песню Аdrenalin снимали уже признанные за границей латвийский режиссер Юлия Кова и оператор Янис Андреев.

Клип попал в ротацию многих музыкальных телеканалов. Нa радио-сингл Alcatraz снят новый музыкальный клип, и песня доступна на всех цифровых музыкальных площадках. Певица AGAMMA надеется, что песня Alcatraz найдет своего слушателя как в Латвии, так и за ее пределами и позволит ей посвятить себя певческой карьере.

"Небо вдохновило меня на создание песен. Так была написана моя первая песня Adrenalin, которая, к большому удивлению, понравилась русской поп-звезде Ольге Бузовой и позволила мне хотя бы на мгновение приблизиться к небесам поп-музыки", - отмечает девушка.

Видео: AGAMMA - Alcatraz