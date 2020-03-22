В отраслях, затронутых кризисом, треть получали зарплату ниже минимальной

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал законопроект о мерах поддержки предприятий во время кризиса, который предусматривает компенсацию работникам простаивающих предприятий до 75% зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

Согласно данным СГД, в январе у 14 300 человек, работающих в определенной отраслевой группе, вообще не было доходов. Возможно, из-за сезонности работы. Менее 430 евро получала почти треть от общего числа - 40 134 человека.

Минимальную заработную плату (430 евро) получали почти пять тысяч человек. Но большинство (46 646 человек) в январе получили от 700 до 1400 евро. В этих секторах относительно мало работников, получающих больше - 13 139 человек получали до 2 500 евро, а 3 429 человек - более 2 000 евро.

Отмечается, что обоснованность заявлений предпринимателей на "пособие по простою" будет оценивать Служба государственных доходов. Ответ служба должна давать в течение пяти дней. Присвоение пособия будет пересматриваться ежемесячно, проводя проверку того, состоит ли еще человек в трудовых отношениях и продолжается ли простой.

Вероятно, самые большие споры будут о том, компании каких именно отраслей смогут претендовать на налоговые льготы и пособия по простою. Для этого будет доступен конкретный список поддерживаемых отраслевых кодов, который, как ожидается, будет утвержден правительством во вторник.