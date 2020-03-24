Пассажироперевозчики требуют немедленной поддержки

По его словам, в период, когда в государстве объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением нового коронавируса Covid-19, перевозчики пассажиров на автобусах и такси очень пострадали.

В этой ситуации принятые решения должны быть прагматичными и достаточно быстрыми не только по ограничению вируса, но и по уменьшению негативных последствий в сфере перевозок.

Ассоциация требует признать перевозки городским, региональным и общественным транспортом одной из самых пострадавших отраслей, которой требуется немедленная поддержка. Ассоциация требует присвоить водителям автобусов и диспетчерам статус группы повышенного риска.

Ассоциация просит министра информировать, каким образом компаниям, работающим в сфере общественного транспорта, будут компенсированы дополнительные расходы на меры по ограничению вируса, рассмотреть наиболее рациональное закрытие региональных рейсов и оплачивать закрытые рейсы в размере 75% от договорной цены, а также прекратить конкурс на право оказания услуг в сети региональных автобусных маршрутов.