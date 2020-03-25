Covid-19 убивает СМИ

Новостные агентства и порталы по всему миру, в том числе и в Латвии, прогнозируют, что до конца года под влиянием вызываемого коронавирусом заболевания Covid-19 доходы от рекламы упадут очень значительно. Во время режима чрезвычайной ситуации очень важна роль надежного, профессионального, многообразного, качественного содержания СМИ, которое служит интересам латвийского общества и общему благу государства, что сейчас не понимают латвийские политики.
Однако СМИ указывают, что стараются удерживать контакт с рекламодателями и диверсифицировать источники дохода, свидетельствует исследование, проведенное Международной ассоциацией новостных СМИ (INMA).
Кризисное время рекламы
На прошлой неделе INMA провела опрос, в котором принимали участие двадцать новостных СМИ по всему миру.
В целом прогнозируется, что в этом году доходы от рекламы упадут во всех четвертях: в первой четверти падение составит 16%, во второй - 30%, в третьей четверти - 20% и в последней четверти года - 15%.
В целом в годовом разрезе СМИ в международном масштабе могут пережить падение доходов от рекламы на 23%, и главной причиной является кризис Covid-19.
Однако нужно добавить, что и 2020 год новостные агентства не встретили с большим оптимизмом. Опрос INMA показал, что агентства в этом году прогнозировали падение примерно на 2%.
Что касается 2021 года, то представители новостных агентств указали, что "об этом еще слишком рано говорить", однако агентства девяти стран, которые назвали конкретные прогнозы, сообщили, что среднее падение доходов от рекламы в 2021 году может составить 8%.
В целом члены INMA уверены, что доходы от рекламы до 30 июня упадут на 30-55%. Но с окончанием ограничений и возобновлением рекламных проектов и кампаний рекламный рынок и финансирование новостных агентств могут вернуться на нормальный уровень только в следующем году.
Самый тяжелый вопрос - бюджет
Новостные агентства пересматривают свои финансовые прогнозы и приспосабливают свои выплаты к новой реальности. У специфики каждого агентства свои ожидания от этой ситуации.
Как география меняет то, насколько сильно СМИ зависимы от рекламы? Издатели в Южной Азии, Латинской Америке и Северной Америке куда зависимее от рекламы, чем страны Тихого океана и Европы. Международный средний показатель, насколько СМИ зависимы от доходов за рекламу, составляет 55%. Однако спектр, как сильно СМИ полагаются на доходы от рекламы, очень широк - начиная от 33% и заканчивая 90%.
Каким может быть влияние кризиса Covid-19 на рекламу? Например, у итальянского издателя в Италии куда большее влияние, чем у издателей в других странах. Однако - несмотря на влияние на местном рынке, СМИ начинает не хватать доходов от рекламы и может потребоваться господдержка.
На какие виды рекламы полагается издатель? Кризис Covid-19 повлиял на все виды рекламы, но чем больше полагаются на местную рекламу, тем тяжелее могут быть последствия. В национальном масштабе реклама из-за кризиса меняет свои сообщения, в свою очередь агентства местной рекламы из-за сильных ограничений могут остановить свою деятельность полностью.
Кто пострадает больше - печатные или цифровые СМИ?
Вне зависимости от типа СМИ влияние будет оказано на весь рекламный рынок. Как и во всем мире, негативные последствия кризиса будут ощущаться в сфере недвижимости, автоторговли, организации мероприятий, торговли, а также в ресторанной, туристической, транспортной и культурной сферах.
Те, кто в этой ситуации получит прибыль - это сервисы, помогающие организовать работу дома, а также е-коммерция. Однако нужно принять во внимание, что и продовольственные магазины, в которых высокий спрос, на различных рынках снизили объем рекламы.
Так, например, на рынке рекламодателей большее время восстановления потребуется сферам недвижимости и торговли транспортными средствами.
"На рынке рекламы отменено очень много чего, так же как и событий в мире - выставки, шоу, концерты, свадьбы, спортивные мероприятия - они все создают рекламу, которой не будет. Людям, оставаясь дома, нет особой нужды рекламироваться", - пояснил ситуацию один из членов INMA.
Представитель другого медийного агентства сказал, что сейчас слишком рано прогнозировать, что может произойти, так как сейчас как СМИ, так и рекламодатели находятся в состоянии известного хаоса: "Сейчас попытки создать бизнес, по прогнозам, - не самый лучший подход. Особенно потому, что сами бренды не понимают, что делать. Вместо этого мы концентрируемся на эффективности и содержании потока решений. Мы поддерживаем клиентов, которым нужна реклама, создаем новые профили аудитории и консультируем клиентскую базу о том, как лучше всего использовать наши каналы в сложное время. Возможно, в течение нескольких недель прогнозирование станет более реальным, но не сегодня".
Нет сомнений, что в рекламном бизнесе (и не только) будет много пересмотров прогнозов, так как реальные последствия Covid-19 и их экономическое влияние станут известны лишь через несколько недель или даже месяцев.
Что будут делать СМИ?
Одна из главных идей - предоставление скидок, пакеты различных предложений и продление сроков рекламы. У одного издателя есть более конкретный план: "Пакеты сделок проходят во всей цифровой среде. Так, например, рестораны делают небольшие вложения, чтобы продолжать рекламировать их по отношению к бизнесу доставки. Нужно сконцентрироваться на главных категориях деятельности с приложениями. Короче говоря, реклама может стать еще более приспособленной, принимая во внимание нужные сферы", - сказал представитель СМИ.
Как кризис рекламодателей?
Большая часть рекламодателей (как и любой другой бизнес) в шоке, они ищут выход из этой ситуации. Происходит большая инновационная работа. Так, например, многие рестораны пытаются найти спасение в бизнесе доставки, в свою очередь музыканты дают онлайн-концерты. Однако денег, которыми платить за рекламу, становится меньше.
Представители СМИ указывают, что важна коммуникация с рекламодателями: "От этого зависит, насколько крепки наши отношения с клиентами и как много рекламодателей захотят продолжать вкладывать в рекламу - это относится к бизнесу разного вида. Рекламодатели хотят, чтобы мы продолжали предпринимательскую деятельность и сохранили свою роль в предоставлении информации. Это наша общая цель. Важным нюансом может стать не только восстановление отношений рекламодателей со СМИ, но и их поддержка реальными новостями во время кризиса".
Вызов во время падения продаж
Представители СМИ единогласны - ситуация хаотична, фактически вся коммуникация перешла в виртуальную среду, в которой большая часть людей работает из дома, таким образом - рекламодателям нужно пересмотреть абсолютно все, так как изменились привычки аудитории.
Сейчас в отделах продаж СМИ царит известное отчаяние, так как они пытаются спасти то, что можно, - отменяются кампании, а также заказы. Кроме того, многие рекламодатели недовольны новой ситуацией и не хотят вкладывать деньги в СМИ.
Удастся ли разнообразить источники доходов СМИ?
СМИ, понимая, что объемы продажи рекламы падают, ищут выход, интенсивно разыскивая новые источники доходов.
Многие СМИ конкретные ответы, какими именно могут быть эти новые источники дохода, не предоставляют. Есть много вариантов - абонентский сервис, возможно, даже обеспечение технической платформы небольшим торговым сервисам или же более активное сотрудничество с госучреждениями.
Выводы
Исследование INMA свидетельствует - для СМИ по всему миру очень тяжелой будет вторая четверть года, тогда как в третьей и четвертой четверти могут быть замечены признаки восстановления, но в 2021 году ситуация может нормализоваться. Однако - рекламный сектор и до Covid-19 не свидетельствовал о большом оптимизме.
Каким будет влияние на СМИ и их бизнес-модель, зависит от того, насколько большие ограничения установлены в конкретной стране. Однако понятно, что владельцы СМИ и после кризиса будут искать возможности, как диверсифицировать источники дохода, чтобы во время кризиса не приходилось бы полагаться только на источники дохода от рекламы.