Covid-19 убивает СМИ

Те, кто в этой ситуации получит прибыль - это сервисы, помогающие организовать работу дома, а также е-коммерция. Однако нужно принять во внимание, что и продовольственные магазины, в которых высокий спрос, на различных рынках снизили объем рекламы.

Так, например, на рынке рекламодателей большее время восстановления потребуется сферам недвижимости и торговли транспортными средствами.

"На рынке рекламы отменено очень много чего, так же как и событий в мире - выставки, шоу, концерты, свадьбы, спортивные мероприятия - они все создают рекламу, которой не будет. Людям, оставаясь дома, нет особой нужды рекламироваться", - пояснил ситуацию один из членов INMA.

Представитель другого медийного агентства сказал, что сейчас слишком рано прогнозировать, что может произойти, так как сейчас как СМИ, так и рекламодатели находятся в состоянии известного хаоса: "Сейчас попытки создать бизнес, по прогнозам, - не самый лучший подход. Особенно потому, что сами бренды не понимают, что делать. Вместо этого мы концентрируемся на эффективности и содержании потока решений. Мы поддерживаем клиентов, которым нужна реклама, создаем новые профили аудитории и консультируем клиентскую базу о том, как лучше всего использовать наши каналы в сложное время. Возможно, в течение нескольких недель прогнозирование станет более реальным, но не сегодня".

Нет сомнений, что в рекламном бизнесе (и не только) будет много пересмотров прогнозов, так как реальные последствия Covid-19 и их экономическое влияние станут известны лишь через несколько недель или даже месяцев.

Что будут делать СМИ?

Одна из главных идей - предоставление скидок, пакеты различных предложений и продление сроков рекламы. У одного издателя есть более конкретный план: "Пакеты сделок проходят во всей цифровой среде. Так, например, рестораны делают небольшие вложения, чтобы продолжать рекламировать их по отношению к бизнесу доставки. Нужно сконцентрироваться на главных категориях деятельности с приложениями. Короче говоря, реклама может стать еще более приспособленной, принимая во внимание нужные сферы", - сказал представитель СМИ.

Как кризис рекламодателей?

Большая часть рекламодателей (как и любой другой бизнес) в шоке, они ищут выход из этой ситуации. Происходит большая инновационная работа. Так, например, многие рестораны пытаются найти спасение в бизнесе доставки, в свою очередь музыканты дают онлайн-концерты. Однако денег, которыми платить за рекламу, становится меньше.