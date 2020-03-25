СГД уже получает заявки предприятий на налоговые каникулы

"За день в настоящее время мы получаем около 100 заявок, но вчера было уже почти 200 заявлений", - сообщила руководитель налоговой службы.

Она отметила, что продление срока уплаты налогов - одна из трех мер помощи, которые СГД предлагает предпринимателям, чтобы они могли преодолеть кризис.

Также предприятия могут воспользоваться ускоренным возвратом налога на добавленную стоимость (НДС) - не раз в год, как прежде, а после поступления каждой заявки.

"Если предприятие входило в список риска, мы эти риски продолжим проверять, чтобы нечестные компании не могли нажиться на кризисе", - подчеркнула Яунземе.

Третья и самая объемная мера поддержки - выплата пособий за простой. "Я призываю предпринимателей следить за Latvijas Vestnesis, где в ближайшее время будут опубликованы правила получения пособий и список отраслей, а у нас уже подготовлены специальные формы, которые необходимо заполнить в системе электронного декларирования", - сказала руководитель СГД.