Общая налоговая задолженность в Латвии на начало марта составила более 845 млн евро

В том числе 445,062 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 4,6% меньше, чем в начале февраля. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 271,342 млн евро (-1,1%), а долг по взносам социального страхования - 129,504 млн евро (-0,7%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 марта составляли 526,11 млн евро или 62,2% от общей суммы задолженностей.

Не подлежащими взысканию на 1 марта 2020 года признаны долги в размере 259,7 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

В свою очередь подлежащими взысканию на начало марта признаны долги в размере 525,85 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми признаны долги на сумму 159,16 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 366,69 млн евро.