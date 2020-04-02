Rimi в марте принял на работу более 250 сотрудников; места еще есть

"Нас просят оставаться дома, однако есть люди, от работы которых зависят будни общества. Среди этих героев и сотрудники Rimi, которые непрерывно заботятся о доступности необходимых продуктов и безопасности процесса совершения покупок. Мы с радостью принимаем в команду такое большое количество людей, отозвавшихся на предложение Rimi, и рады дать этим людям новые возможности позаботиться о финансовом состоянии своих семей во времена кризиса.

Мы получили рекордное количество заявлений и в течение месяца приняли на различные должности 257 новых сотрудников.

Это способствует укреплению команды Rimi, чтобы общими силами мы смогли обеспечить качественные условия для совершения покупок и позаботиться о благосостоянии общества в эти сложные времена", – сообщает председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

Принимая во внимание неспособность множества отраслей предоставить стабильные рабочие условия специалистам различных сфер,

Rimi предлагает использовать возможность трудоустроиться как на долгосрочную, так и краткосрочную работу, в интернет-магазине и магазинах Rimi.

Подать заявление на работу можно на домашней странице Rimi: https://www.rimi.lv/vakances, а также непосредственно у управляющих магазинов Rimi.

Rimi с ответственностью относится к безопасности и благосостоянию своих сотрудников. В магазинах Rimi уделяется особое внимание соблюдению мер безопасности, гигиены и дезинфекции в соответствии с требованиями государственных учреждений и внутренних инструкций. Все сотрудники магазинов обеспечены средствами безопасности и необходимыми витаминами, а в кассовой зоне магазинов установлены защитные барьеры из органического стекла.

Также начата доставка лицевых щитков для сотрудников касс самообслуживания и многоразовых масок для всех магазинов.

В отдельных магазинах работы по расставлению товаров на полках организованы в ночное время, чтобы снизить к минимуму контакт сотрудников с покупателями. Заботясь о самочувствии сотрудников, магазины снабжаются медицинскими термометрами, чтобы сотрудники могли оперативно проверить состояние своего здоровья. Rimi ищет и внедряет новые решения, чтобы обезопасить сотрудников и покупателей.