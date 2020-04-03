В первые дни апреля зарегистрированы 1792 безработных

Агентство также получило уведомления от 24 работодателей о коллективных увольнениях 3858 работников.

О сокращениях сообщили предприятия отраслей транспорта и складского хозяйства, административных служб и обслуживающей сферы, обрабатывающей промышленности, переработки отходов, гостиниц и общепита, культуры и развлекательной индустрии, лесного хозяйства, операций с недвижимостью, оптовой и розничной торговля, а в последние дни поступают также уведомления от компаний финансовой и страховой сферы.

В NVA в настоящее время зарегистрированы 18 272 вакансии, в том числе в апреле появилась 541 новая вакансия.

Директор NVA Эвита Симсоне в интервью агентству LETA рассказала, уведомления о коллективных увольнениях поступают от широкого круга отраслей.

98% увольнений планируются в Риге и Рижском регионе.

Количество зарегистрированных безработных в марте пока не свидетельствует о чрезвычайной ситуации, так как крупнейшие увольнения планируются в течение месяца. По словам Симсоне, пока также все еще есть достаточно вакансий, и NVA уже сразу может предложить уволенным людям новую работу.

"Значительно сложнее ситуация, если мы говорим об airBaltic. Возможно, для того чтобы найти работу в сфере, связанной именно с авиацией, придется ждать, пока не возобновится деятельность airBaltic, или же искать работу за рубежом. Людям таких профессий, как бортпроводники и пилоты, нам сейчас нечего предложить", - сказала руководитель NVA.

Симсоне также предполагает, что масштабы увольнений может уменьшить решение правительства выплачивать пособия за простой предприятиям всех отраслей.