NEPLP попросит у правительства 1,6 млн евро на поддержку СМИ

Планируется, что программа, общий объем которой составит около 1,6 млн евро, вместе с информационным сообщением о критической ситуации в отрасли уже в ближайшее время будет рассмотрена и поддержана Кабинетом министров.

Член NEPLP Янис Эглитис пояснил, что подготовлен план стабилизации СМИ во время кризиса Covid-19, который предусматривает обеспечение работы коммерческих радио и телевидения в период чрезвычайного положения и гарантирует, что население страны продолжит получать качественную и разнообразную информацию.

Эглитис подчеркнул, что программа поддержки позволит СМИ не увольнять журналистов, ведущих популярных программ и других сотрудников, предоставляя им столь необходимые во время кризиса социальные гарантии, а также будет способствовать справедливым условиям в отрасли после преодоления кризиса.

NEPLP подчеркивает, что сфера СМИ сейчас находится на грани краха из-за резкого снижения доходов от рекламы.

Для некоторых коммерческих радиостанций и телеканалов доходы от рекламы в апреле упали на 80%, а в среднем по отрасли доходы снизились вдвое. Некоторые радиостанции уже начали увольнение сотрудников.

Согласно плану NEPLP , коммерческие электронные СМИ во время чрезвычайного положения смогут претендовать на финансирование в размере около 1,6 млн евро. Большая часть этих денег в конкурсном порядке будет распределена между новостными, исследовательскими, развлекательно-информационными и культурными телевизионными и радиопередачами для продолжения их выхода в эфир. Основной акцент при проведении конкурсов будет сделан на компенсации затрат на зарплаты журналистов и других создателей контента.

На время чрезвычайного положения планируется также освободить коммерческие СМИ от расходов, связанных с вещанием, которые в общей сложности превышают 200 000 евро в месяц.

После принятия вышеупомянутого плана и объявления о конкурсе на получение господдержки НСЭСМИ подготовит запрос для стабилизации ситуации в общественных СМИ, без полноценной работы которых безопасность латвийского информационного пространства невозможна. По оценкам Латвийского телевидения и Латвийского радио, потери общественных СМИ от снижения рекламных доходов в этом году могут достичь 1,4 млн евро.