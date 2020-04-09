"Газпрому" должен был продать свои акции: SPRK сделала предупреждение Conexus

Комиссия постановила, что Conexus не выполнил требований сертификации в определенный срок - до 31 декабря 2019 года, поэтому после оценки последствий этого нарушения оператору было сделано предупреждение.

SPRK обязала компанию до 1 октября обеспечить соответствие требованиям независимости, указанным в законе об энергетике. По мнению SPRK, у Conexus было достаточно времени для обеспечения соответствия этим требованиям и данная задержка необоснованна.

Как сообщалось, SPRK выдала Conexus сертификат с двумя условиями, которые предприятие должно было выполнить до конца 2019 года.

Во-первых, обеспечить, чтобы надзор за Инчукалнским подземным хранилищем с 1 января 2020 года осуществлял коммерсант, который не связан прямым или косвенным образом с компанией "Газпром", а также обеспечить, чтобы "Газпром" не мог прямо или косвенно контролировать Conexus. Таким образом, "Газпрому" необходимо было продать свои акции.

Во-вторых, необходимо было устранить конфликт интересов, который создает одновременное наличие у Marguerite Gas как акций Conexus, так и акций Latvijas Gāze.

Conexus должен был обеспечить, чтобы до 1 января 2020 года Marguerite Gas и российское предприятие "Газпром" продали принадлежащие им акции Conexus.

В марте 2020 года Кабинет министров принял решение разрешить продажу принадлежащих Marguerite Gas 29,06% акций Conexus фонду японской компании Marubeni MM Infrastructure Investments Europe Limited. Однако до сих пор неизвестно, продал ли Газпром и кому свои акции Conexus.