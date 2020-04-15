В госуправлении после кризиса может последовать сокращение штатов

Он отметил, что это определенно не самоцель, хоть сейчас и можно увидеть, что экономия образуется и это точно можно использовать для других целей.

"Государство уже сейчас сэкономило 1,4 миллиона евро на командировках, поэтому нужно смотреть дальше, какую еще экономию может дать удаленная работа", - добавил премьер.

Кариньш уже ранее на вопрос, не обсуждается ли в правительстве возможность снизить зарплаты и доплаты в госуправлении, признал, что такой вопрос не поднимался, но если это предложат, то предложение будет оценено.

В свою очередь, в среду премьер подал резолюцию всем министрам пересмотреть расходы госучреждений и направить неиспользованное финансирование на снижение последствий Covid-19, сообщили агентству LETA в бюро премьера.

"В результате пандемии Covid-19 есть ряд мероприятий, которые в этом году отменены и не состоятся. Я дал министрам установку пересмотреть расходы учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на снижение последствий Covid-19. Я призвал к таким же действиям и независимые госструктуры", - сказал Кариньш.

Министры должны подать информацию о неиспользованном финансировании министру финансов Янису Рейрсу, который обобщит их и передаст на рассмотрение правительства законопроект о направлении этих средств на бюджетную программу "Средства на непредвиденные расходы".

Напомним, в стране продолжается режим чрезвычайной ситуации, действуют установленные из-за Covid-19 ограничения.