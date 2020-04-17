Фото ⟩ Гудков уже женат, а супруга - его тезка из Риги, сообщили СМИ

СМИ стало известно, что российский комик и шоумен Александр Гудков уже женат. Оказалось, что его супругой стала рижанка Александра. Об этом пишет StarHit.ru.
В Instagram можно было не раз заметить его в компании девушки, но нельзя было сказать, что это его будущая невеста.
Артист тщательно скрывал свою личную жизнь, но издание нашло фотографии с бракосочетания в Латвии. StarHit.ru пишет, что праздник прошел в кругу близких.
По сведениям СМИ со ссылкой на поиски фанатов, предполагается, что женой Гудкова стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги.
Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры.
Напомним, в интервью Ксении Собчак Гудков сказал, что влюблен и его свадьба, возможно, пройдет в Юрмале.
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