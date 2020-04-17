Фото ⟩ Гудков уже женат, а супруга - его тезка из Риги, сообщили СМИ

В Instagram можно было не раз заметить его в компании девушки, но нельзя было сказать, что это его будущая невеста.

Артист тщательно скрывал свою личную жизнь, но издание нашло фотографии с бракосочетания в Латвии. StarHit.ru пишет, что праздник прошел в кругу близких.

По сведениям СМИ со ссылкой на поиски фанатов, предполагается, что женой Гудкова стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги.

Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры.

Напомним, в интервью Ксении Собчак Гудков сказал, что влюблен и его свадьба, возможно, пройдет в Юрмале.