Covid-19: кто придет на помощь во время пандемии?

По следам Эстонии сегодня идет вся Европа. За последние годы команды эстонских разработчиков через стартап-фонды реализовали более полутора тысяч разных цифровых проектов.

С подачи эстонцев, уже состоялся с десяток онлайн-конференций: по всему миру люди ищут способы как облегчить жизнь людей в эпоху карантина. На днях очередной, на этот раз уже всемирный хакатон прошел под девизом: "3 миллиарда человек оказались в тюрьме. Давайте взломаем будущее, чтобы это никогда не повторилось". Авторы волонтерской платформы в Эстонии говорят: "Пока добровольцев в странах Балтии в разы больше тех, кто нуждается в помощи, значит, ситуация не так уж и безнадежна".

Не только в Эстонии

Рижанин Бруно – один из тех, кто уже опробовал эстонскую модель на территории Латвии. Бруно уже шесть лет занимается благотворительностью. Узнав о запуске нового проекта помощи людям во время карантина, сразу же зарегистрировался в качестве волонтера.

"Мне нравится помогать людям и делать хорошие дела. Я такой человек - не могу сидеть дома, мне хочется помочь тем, кто в этом нуждается, чтобы людям было хорошо.

Когда я кому-то помогаю, мне самому становится лучше. И я знаю, что если когда-то мне понадобится помощь - мне обязательно помогут," - рассказал Бруно Ркнцис.

Первый вызов Бруно - надо доставить продукты в один из спальных районов Риги. Бруно отправляется в магазин. Хлеб, молоко, творог, копченое мясо. Еще в заказе были огурцы, но их уже раскупили. До и после покупки Бруно прямо в магазине дезинфицирует руки. Теперь это повсюду железное правило. Небольшой продуктовый набор надо доставить в квартиру неподалеку, несколько минут пешком, и бесконтактная передача происходит.

Оказалось, что женщина обратилась за помощью к волонтерам, потому что попала в группу риска. И как раз ждала результатов теста на коронавирус, но все оказалось не так страшно - тест показал отрицательный результат.

В Литве волонтеры помогают не только накормить людей, но и содействуют городским властям в обеспечении карантинного режима в стране. Например, добровольцы команды Drone Team, вызвались контролировать улицы Вильнюса с помощью дронов. С высоты птичьего полета легко обнаружить, например, места скопления людей. А собираться вместе более 2 человек сейчас запрещено. Или, например, на улице нельзя появляться без защитных масок, тех кто это игнорирует, с дрона хорошо видно.

Информацию о нарушителях добровольцы передают полиции. За день ловят около сотни человек. Штрафы за несоблюдение карантинных правил в Литве – от 500 до полутора тысяч евро.

В свою очередь в Каунасе добровольцы военизированного народного ополчения "Союз стрелков Литвы" помогают полицейским патрулировать улицы города.

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