Covid-19: кто придет на помощь во время пандемии?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Коронавирус и волонтеры.
- Коронавирус и НАТО.
- Коронавирус и творчество.
Видео: БАЛТИЯ | №29
Коронавирус и волонтеры
Пандемию Covid-19 можно рассматривать как своеобразный экзамен: для страны, для власти, для системы здравоохранения. Но прежде всего, это экзамен для общества: на солидарность, на сплоченность, на доброту.
Чем дольше страны Балтии живут в режиме чрезвычайной ситуации, тем чаще мы слышим про благотворительные организации, фонды и добровольцев.
В Эстонии, Латвии и Литве за считанные дни появились целые волонтерские движения. Соцсети полны предложений помочь. Тысячи людей готовы безвозмездно поддержать тех, кому в нынешних условиях труднее всего.
Эстония – признанный в мире цифровой лидер. Неудивительно, что именно здесь прошел первый в Европе онлайн-хакатон – мозговой штурм с участием тысячи айтишников, которые откликнулись на символичный призыв "взломать кризис". Эксперты дистанционно, прямо из дома, делились своими идеями.
"Организовали этот хакатон всего лишь за несколько дней, провели за выходные. Целью хакатона было создание решений, которые могут помочь людям в различным отраслях, областях, решить проблемы, вызванные коронавирусом",
- рассказал Павел Флейшер. Он - один из команды эстонских разработчиков, которые всего за двое суток создали международную волонтерскую платформу Covid-help. Три в одном: колл-центр, сайт и мобильное приложение. Теперь обратиться за помощью или стать волонтером – дело нескольких минут.
"Придумали в качестве решения - целую систему, которая позволяет нуждающимся позвонить в колл-центр или подать онлайн-заявку и рассказать о своей проблеме, а волонтеру, быстро и удобно, согласно региону его проживания, получить информацию о потенциально нуждающемся человеке, что ему нужно, и через приложение договориться о каком-то взаимодействии. Кому-то нужно помочь сходить в магазин или помочь с оплатой, какими-то техническими услугами или работой по дому. Кто-то обращается для того, чтобы просто пообщаться", - рассказал он.
Эстонская система чем-то напоминает сервис по заказу такси. Только вместо клиентов – люди, которым нужна помощь. А вместо таксистов – волонтеры: те, кто в момент вызова географически ближе всего к клиенту, т.е. к нуждающемуся.
В эстонской системе зарегистрировались уже около 2000 волонтеров, целый полк добровольцев. И это без учета сил и возможностей Красного креста Эстонии и городских соцслужб, которые также доставляют продукты или лекарства одиноким пожилым людям. Не говоря уже об активистах, создающих группы информационной помощи в соцсетях или выступающих в роли волонтеров-блогеров.
И все же основная польза от волонтеров сегодня – это доставка на дом товаров первой необходимости. Услугами пользуются те, кто болен, находится на карантине, в самоизоляции или просто боится идти в магазин. Чаще всего просят привезти продукты. Причем, доставить их дистанционно, т.е. оставить пакет у дверей квартиры или дома. Доставка – бесплатная, заплатить нужно только за сами продукты.
По следам Эстонии сегодня идет вся Европа. За последние годы команды эстонских разработчиков через стартап-фонды реализовали более полутора тысяч разных цифровых проектов.
С подачи эстонцев, уже состоялся с десяток онлайн-конференций: по всему миру люди ищут способы как облегчить жизнь людей в эпоху карантина. На днях очередной, на этот раз уже всемирный хакатон прошел под девизом: "3 миллиарда человек оказались в тюрьме. Давайте взломаем будущее, чтобы это никогда не повторилось". Авторы волонтерской платформы в Эстонии говорят: "Пока добровольцев в странах Балтии в разы больше тех, кто нуждается в помощи, значит, ситуация не так уж и безнадежна".
Не только в Эстонии
Рижанин Бруно – один из тех, кто уже опробовал эстонскую модель на территории Латвии. Бруно уже шесть лет занимается благотворительностью. Узнав о запуске нового проекта помощи людям во время карантина, сразу же зарегистрировался в качестве волонтера.
"Мне нравится помогать людям и делать хорошие дела. Я такой человек - не могу сидеть дома, мне хочется помочь тем, кто в этом нуждается, чтобы людям было хорошо.
Когда я кому-то помогаю, мне самому становится лучше. И я знаю, что если когда-то мне понадобится помощь - мне обязательно помогут," - рассказал Бруно Ркнцис.
Первый вызов Бруно - надо доставить продукты в один из спальных районов Риги. Бруно отправляется в магазин. Хлеб, молоко, творог, копченое мясо. Еще в заказе были огурцы, но их уже раскупили. До и после покупки Бруно прямо в магазине дезинфицирует руки. Теперь это повсюду железное правило. Небольшой продуктовый набор надо доставить в квартиру неподалеку, несколько минут пешком, и бесконтактная передача происходит.
Оказалось, что женщина обратилась за помощью к волонтерам, потому что попала в группу риска. И как раз ждала результатов теста на коронавирус, но все оказалось не так страшно - тест показал отрицательный результат.
В Литве волонтеры помогают не только накормить людей, но и содействуют городским властям в обеспечении карантинного режима в стране. Например, добровольцы команды Drone Team, вызвались контролировать улицы Вильнюса с помощью дронов. С высоты птичьего полета легко обнаружить, например, места скопления людей. А собираться вместе более 2 человек сейчас запрещено. Или, например, на улице нельзя появляться без защитных масок, тех кто это игнорирует, с дрона хорошо видно.
Информацию о нарушителях добровольцы передают полиции. За день ловят около сотни человек. Штрафы за несоблюдение карантинных правил в Литве – от 500 до полутора тысяч евро.
В свою очередь в Каунасе добровольцы военизированного народного ополчения "Союз стрелков Литвы" помогают полицейским патрулировать улицы города.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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