Архив трансляции: Минимальный размер пособия за простой увеличен до 180 евро

Ранее сообщилось, что низший порог пособия установлен в размере 130 евро, однако в четверг правительство решило увеличить его до 180 евро.

В случаях, когда СГД подсчитала размер пособия за простой меньше 180 евро, разницу покроет Государственное агентство социального страхования.

"Это помощь тем работникам, работодатели которых не были очень честны", - указала министр, пояснив, что большая часть пособий, размер которых ниже 200 евро, образовалась именно потому, что работодатели не платили за работников налоги в полном объеме.

"Определенно, это сигнал, что необходимо пересматривать налоговую систему", - отметила Петравича, указав, что не может быть такой ситуации, когда в случае попадания в кризис у человека нет никакой социальной защиты.

Напомним, механизм этой поддержки предусмотрен и для тех, кому в выплате пособия за простой отказано.

В то же время максимальный размер пособия будет увеличен на 50 евро для каждого ребенка-иждивенца. Это означает, что для человека с двумя детьми-иждивенцами минимальная сумма пособия за простой составит 280 евро.

Пособия за простой смогут получать и быстро развивающиеся новые предприятия

Также правительство на внеочередном заседании поддержало предложение Министерства экономики выплачивать пособия за простой также работникам быстро развивающихся новых предприятий.

Ранее эти предприятия, учрежденные сравнительно недавно, не вписывались в критерий снижения оборота в период кризиса по сравнению с мартом 2019 года.

Впредь снижение доходов в марте или апреле 2020 года будет высчитываться по сравнению со средними доходами от хозяйственной деятельности предприятий в 2019 году.

Гендиректор Службы государственных доходов Иева Яунземе в четверг на пресс-конференции после заседания правительства заявила, что эти изменения существенно расширят круг получателей пособий, и особенно это коснется предприятий, у которых сезонный характер доходов.

"До сих пор нередко приходилось констатировать, что налогоплательщики с хорошей дисциплиной уплаты налогов не квалифицируются на пособия, так как снижение оборота по сравнению с мартом прошлого года не достигает требуемых 20-30%. Теперь оно будет рассчитываться по среднему обороту за последние 12 месяцев или даже с января 2019 года", - пояснила Яунземе.

Также изменен пункт о том, что пособия за простой не предоставляются членами правлений, если они были наказаны за налоговые, таможенные нарушения, нарушения трудового законодательства. Теперь предусмотрены исключения - для случаев, когда за отдельное нарушение применено предупреждение или денежный штраф, не превышающий 151 евро, а в течение года сумма таких штрафов не превышает 500 евро.

Видео: Запись пресс-конференции от 23 апреля

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 1705 анализов, 17 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 778. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19.

В минувшие сутки госпитализирован 1 человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 73 пациент, 133 человека выздоровели.

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 40 041 анализ, 778 оказались положительными.