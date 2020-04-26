"Мы с Аллой сначала жили 10 лет": Максим Галкин и Лолита обсудили брачные контракты

Артистка была замужем пять раз. Первый свой брак Лолита заключала для того, чтобы купить коммунальную квартиру. Это был фиктивный союз. За Александром Цекало звезда была замужем 12 лет. Всего в браках она провела 32 года.

Тем не менее Лолита подчеркнула, что она не разочаровалась в институте брака и собирается замуж и в шестой раз.

Главное, по мнению Милявской, это составить брачный контракт.

"Никто не может дать стопроцентную гарантию... Ты можешь спать спокойно", - объяснила она.

Милявская указала, что в жизни все бывает.

"Бывают фатальные истории... Зачем рисковать... Я считаю, что надо заниматься любовью и не думать, что будет потом", - пояснила женщина.

После того, как Лолита обожглась один раз и потеряла прилично, она решилась на брачный контракт. Артистка прекрасно понимала, что заключает союз с человеком, который ничего не зарабатывает. Было решено перестраховаться. Самая большая финансовая потеря из-за отсутствия брачного контракта была у нее в союзе с Александром Цекало.

"Я потеряла прилично денег очень. Ему человек помог сделать счета за границей... У меня тогда не было денег на адвокатов. После это все мои браки были с контрактом", - резюмировала она.

Речь зашла о союзе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Шоумен объяснил, что у пары нет подобного документа.

"У нас нет брачного контракта... В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались", - объяснил он.

Юморист считает, что их брак прошел испытанием времени. В разные годы они оба много работали. Все шло в общий бюджет.

Милявская призналась, что сейчас у нее есть отношения. У нее сейчас нет паники, что она останется одна. Артистка рада, что сейчас она одна и не надо беспокоиться. Мужчина сейчас "завис" за границей, поэтому Лолита наслаждается самоизоляцией в одиночестве.