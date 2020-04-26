У Латвии нет своих запасов топлива. Их создание обойдется в 160 млн евро

На данный момент Латвия услугу по хранению топливных запасов закупает у частных компаний - таких на данный момент девять. В этом году договоры с этими предприятиями истекают, и Министерство экономики готовит рекомендации для правительства относительно хранения топливных резервов. Одно из предложений- создать свои собственные. Это обойдется в 160 миллионов евро. Дорого.

Кому доверены запасы топлива?

Согласно Европейской регуле, 40% топливных резервов государство должно хранить в других странах ЕС, остальные 60% - у себя дома. Всего 376 тонн.

Латвия столько топлива не покупала. И не брала в аренду никакие хранилища. Договоры с частниками предусматривают, что они в установленные сроки должны предоставить топливо. Из хранилищ в Латвии - в течение суток, из зарубежных - в течение 20 дней.

В 2018 году в конкурсном порядке был заключен последний договор на два года, он обошелся Латвии в 38 миллионов евро.

Победили девять компаний - Pirmais, Circle K Latvia, RDZ Energy, Ventbunkers, литовская Okseta, Baltic Petroleum, Vitol, Gunvor и Mercuria Energy Trading.

Как отмечает Nekā personīga, репутация владельцев двух компаний - RDZ Energy и Gunvor вызывает подозрения и сомнения, что таким можно доверять стратегически важные вопросы.

RDZ Energy - раньше называлось Ramočkas dzirnavas. Связано с рядом скандалов. Поставляет топливо Rīgas satiksme. Журналисты Nekā personīga неоднократно получали отказ от интервью с владельцами компании. И в этот раз ответы на вопрос об управлении компанией остались без ответа.

Nekā personīga сообщает, что владельцами компании являются двое итальянцев, проживающие в Монако, имя одного из них ряд СМИ связывают с итальянской мафией.

В RDZ Energy говорят, что это ложь и домыслы.

Ранее эта фирма была единственным хранителем топливных резервов, но монополии пришел конец, когда Минэкономики объявило конкурс и выбрало несколько предприятий.

Среди предприятий, с кем заключен договор - Gunvor. Ее связывают с Геннадием Тимченко, другом Владимира Путина. США ввели против Тимченко санкции, так как пришли к выводу, что бенефициаром Gunvor является Путин.

Если свои, то где?

Среди мест, где можно было бы хранить запасы топлива, ранее упоминался военный аэродром в Лиелварде. Построенный в советское время аэродром соединялся веткой с железнодорожной магистралью - это позволяло доставлять и технику, и топливо. Но рельсы разобрали, осталась насыпь, и Минобороны намеревалось попросить у Минсообщения подсчитать, сколько будет стоит восстановление ж/д ветки.

Как сообщает Nekā personīga, ранее идею поддержали Национальные вооруженные силы. Однако госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс отрицает, что такой вопрос есть на повестке дня.

Latvijas dzelzceļš планировал составить смету по восстановлению ветки, но не получил никакого распоряжения, и тему закрыли.

Сейчас у латвийской армии нет своих запасов топлива.

Видео: сюжет TV3 о топливных запасах