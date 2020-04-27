Декларация министра сообщения: 71 000 евро за год, акции и две квартиры

Большую часть доходов или 65 861 евро Линкайтс получил за работу министром, в свою очередь еще 2241 евро - за работу в Сейме до вступления в должность министра.

Кроме того, 2325 евро министр получил от Мадары Ширини, 575 евро - в виде дивидендов, а пять евро - в виде процентов от банков SEB и Swedbank.

Линкайтсу принадлежат акции Ditton pievadķēžu rūpnīca номинальной стоимостью 4900 евро, акции Rīgas kuģu būvētava на 2497 евро, акции Olainfarm на 1708 евро, акции Tallink Grupp на 1200 евро, акции Tallinn Kaubamaja Grupp на 400 евро, акции Nokia на 159 евро и акции Kone на 50 евро.

На конец прошлого года он имел накопления в размере 36 205 евро в двух банках - SEB banka и Swedbank, в свою очередь наличных накоплений он не указал.

В его собственности также находятся две квартиры в Риге и легковой автомобиль Mazda 6 2011 года выпуска.