Для восстановления экономики могут начать реализацию отложенных крупных строек

План восстановления экономики Латвии предусматривает реализацию ранее отложенных, но находящихся в стадии готовности крупных строительных проектов, заявил агентству LETA министр экономики Янис Витенбергс.
В среду состоялось заседание рабочей группы по разработке мер для восстановления экономики под руководством Витенбергса.
Как сообщил министр, рабочая группа договорилась, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на вопросах, которые можно решить в краткосрочной перспективе, в том числе сфокусироваться на реализации проектов, которые уже подготовлены, но отложены. В качестве примера Витенбергс назвал разработанные по заказу государства крупные строительные проекты. Конкретные проекты министр не привел, отметив, что этот вопрос еще будет обсуждаться в правительстве.
По данным агентства LETA, в настоящее время такими проектами являются здание новой тюрьмы в Лиепае, акустический концертный зал в Риге, новое здание Бюро по защите Сатверсме и Службы госбезопасности в Риге.
Как сообщил Витенбергс, при выборе проектов будут учитываться такие аспекты, как возможные сроки реализации, количество новых рабочих мест и экономическая отдача. В целом может быть поддержано десять крупных инфраструктурных и строительных проектов.
Также в числе мер по оздоровлению экономики рабочая группа рассматривает возможность налоговых льгот, содействие энергоэффективности, на которое планируется дополнительно выделить 75 млн евро, и выделение 150 млн евро для поддержки самоуправлений.
Предложения рабочей группы правительство может рассмотреть на следующей неделе.
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