Для восстановления экономики могут начать реализацию отложенных крупных строек

В среду состоялось заседание рабочей группы по разработке мер для восстановления экономики под руководством Витенбергса.

Как сообщил министр, рабочая группа договорилась, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на вопросах, которые можно решить в краткосрочной перспективе, в том числе сфокусироваться на реализации проектов, которые уже подготовлены, но отложены. В качестве примера Витенбергс назвал разработанные по заказу государства крупные строительные проекты. Конкретные проекты министр не привел, отметив, что этот вопрос еще будет обсуждаться в правительстве.

По данным агентства LETA, в настоящее время такими проектами являются здание новой тюрьмы в Лиепае, акустический концертный зал в Риге, новое здание Бюро по защите Сатверсме и Службы госбезопасности в Риге.

Как сообщил Витенбергс, при выборе проектов будут учитываться такие аспекты, как возможные сроки реализации, количество новых рабочих мест и экономическая отдача. В целом может быть поддержано десять крупных инфраструктурных и строительных проектов.

Также в числе мер по оздоровлению экономики рабочая группа рассматривает возможность налоговых льгот, содействие энергоэффективности, на которое планируется дополнительно выделить 75 млн евро, и выделение 150 млн евро для поддержки самоуправлений.

Предложения рабочей группы правительство может рассмотреть на следующей неделе.