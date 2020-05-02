Фото ⟩ Алена Водонаева оголилась для модной онлайн-фотосессии по FaceTime

Модель пошутила, что теперь все поклонники узнают, как выглядит ее ванная комната.

"#FaceTime с любимой Сашей. Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул", - написала она под фото.

На снимках Водонаева запечатлена в полупрозрачной одежде и с мундштуком в руке. Фотографии, где модель позирует в мокром платье получились слишком откровенными. Для того, чтобы их опубликовать в Instagram, Алене пришлось прибегнуть к редактированию.

Тем не менее фотосессия вызвала восхищение со стороны подписчиков.

"Когда смотришь на эти кадры, тебя как будто затягивает в бездну. Будто гипноз какой-то", "Глядя на Вас, понимаешь, что быть настоящей женщиной - это искусство! Кому-то повезло родиться с таким даром, а кому-то нужно научиться этому",

"Вдохновляете на то, чтобы стараться хорошо выглядеть", "Тот случай, когда женщина не замужем, а очень хочется", "Уже померли наверное половина депутатов", - писали под публикацией.

Впрочем, были и такие, кто удивился интерьеру ванной комнаты, ведь Водонаева растит сына.

Напомним, что на самоизоляции уже прибегали Вера Брежнева и Глюкоза.