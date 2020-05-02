Сб, 2.05.2020
Северная Корея, безусловно, является одним из самых шовинистических обществ в мире, но родословная, дополненная принадлежностью к Корейской рабочей партии, заменяет пол. Чон Юнгву, южнокорейский дипломат

Фото ⟩ Алена Водонаева оголилась для модной онлайн-фотосессии по FaceTime

Алена Водонаева

ФОТО: http://instagram.com/alenavodonaeva

Модель и экс-участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева решила присоединиться к модному тренду и согласилась на пикантную фотосессию на удаленке.

Модель пошутила, что теперь все поклонники узнают, как выглядит ее ванная комната.

"#FaceTime с любимой Сашей. Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул", - написала она под фото.

На снимках Водонаева запечатлена в полупрозрачной одежде и с мундштуком в руке. Фотографии, где модель позирует в мокром платье получились слишком откровенными. Для того, чтобы их опубликовать в Instagram, Алене пришлось прибегнуть к редактированию. 

Тем не менее фотосессия вызвала восхищение со стороны подписчиков. 

"Когда смотришь на эти кадры, тебя как будто затягивает в бездну. Будто гипноз какой-то", "Глядя на Вас, понимаешь, что быть настоящей женщиной - это искусство! Кому-то повезло родиться с таким даром, а кому-то нужно научиться этому",

"Вдохновляете на то, чтобы стараться хорошо выглядеть", "Тот случай, когда женщина не замужем, а очень хочется", "Уже померли наверное половина депутатов", - писали под публикацией. 

Впрочем, были и такие, кто удивился интерьеру ванной комнаты, ведь Водонаева растит сына. 

Напомним, что на самоизоляции уже прибегали Вера Брежнева и Глюкоза. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ