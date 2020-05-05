Вт, 5.05.2020
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До 10 мая в домах RNP отключат отопление

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

С увеличением наружной температуры воздуха муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет отключать отопление в домах.

Отопление во всех домах планируется отключить к 10 мая. 

Если жильцы хотят отключить отопление позже, сообщество квартировладельцев может принять соответствующее решение и отправить его RNP в электронной форме. 

В прошлом году центральное отопление было отключено в домах RNP 23 апреля. До 30 апреля домоуправление не получило от жильцов ни одной просьбы об отключении отопления.   

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