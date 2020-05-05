Госказна: падение выполнения госбюджета не критично

Он сообщил, что на счетах Госказны имеется еще около 3 млрд евро. Такой объем средств обеспечен путем выпуска облигаций. По словам Аболиньша, Литва поступает похожим образом, однако она выпускает облигации с более долгим сроком.

По словам управляющего Госказной, в бюджете осталось достаточно средств. Согласно данным о выполнении бюджета за апрель, общий бюджетный дефицит по методу денежных потоков составляет минус 86 млн евро, а в прошлом году он составлял плюс 53 млн евро.

"Нужно принимать во внимание различные денежные потоки, в том числе зарубежное финансирование. Мы не видим существенного падения выполнения бюджета с точки зрения денежных потоков. Все налоговые сборы в основной бюджет были на 14 млн евро меньше уровня прошлого года. Падение есть, но не критичное", - сказал Аболиньш.

Он добавил, что баланс социального бюджета составляет минус 17 млн евро по сравнению с плюс 2 млн евро за аналогичный период прошлого года. В Госказне средств хватает, подчеркнул Аболиньш.