Администрация Рижской думы еще раз перенесла сроки уплаты налога на недвижимость

Ранее срок первой выплаты был перенесен с 31 марта на 15 мая, а сегодня он продлен до 1 июля. Срок второй выплаты продлен с 15 мая по 17 августа.

Это решение означает, что до установленных дат в случае неуплаты налога не будут начисляться пени.