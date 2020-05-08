Пт, 8.05.2020
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Администрация Рижской думы еще раз перенесла сроки уплаты налога на недвижимость

Здание Рижской думы

ФОТО: LETA

Временная администрация Рижской думы решила сегодня повторно перенести срок уплаты налога на недвижимость за первый квартал, а также продлить срок уплаты налога за второй квартал. 

Ранее срок первой выплаты был перенесен с 31 марта на 15 мая, а сегодня он продлен до 1 июля. Срок второй выплаты продлен с 15 мая по 17 августа. 

Это решение означает, что до установленных дат в случае неуплаты налога не будут начисляться пени. 

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