Администрация Рижской думы еще раз перенесла сроки уплаты налога на недвижимость

Временная администрация Рижской думы решила сегодня повторно перенести срок уплаты налога на недвижимость за первый квартал, а также продлить срок уплаты налога за второй квартал.
Ранее срок первой выплаты был перенесен с 31 марта на 15 мая, а сегодня он продлен до 1 июля. Срок второй выплаты продлен с 15 мая по 17 августа.
Это решение означает, что до установленных дат в случае неуплаты налога не будут начисляться пени.
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