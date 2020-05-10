Видео ⟩ "Карантинный" клип Бузовой с Киркоровым и Собчак собрал уже 10 миллионов просмотров

Клип был создан не выходя из дома.



В качестве видеоряда были вставлены небольшие отрывки из домашнего архива звезд российского шоу-бизнеса - Филиппа Киркорова, Ксении Собчак, Сергея Жукова, Андрея Малахова и многих других.

Вместе с Ольгой Бузовой в ролике снялся ее возлюбленный Давид Манукян, а также две ее собачки - Ева и Челси.

Клип был опубликован еще 3 апреля. В комментариях разразилась настоящая война между поклонниками Ольги и ее хейтерами. Кто-то считает, что она молодец, что сняла это видео, другие же называют ролик "пиром во время чумы".

Напомним, ранее подобный клип про самоизоляцию выпустили Александр Гудков и Иван Ургант.

Видео: Ольга Бузова - "Давай останемся дома"