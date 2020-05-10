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  • "Карантинный" клип Бузовой с Киркоровым и Собчак собрал уже 10 миллионов просмотров
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Видео ⟩ "Карантинный" клип Бузовой с Киркоровым и Собчак собрал уже 10 миллионов просмотров

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая и блогер Ольга Бузова выпустила клип на песню про самоизоляцию - "Давай останемся дома". Видео на YouTube-сервисе уже посмотрели свыше 10 миллионов человек. 

Клип был создан не выходя из дома.

В качестве видеоряда были вставлены небольшие отрывки из домашнего архива звезд российского шоу-бизнеса - Филиппа Киркорова, Ксении Собчак, Сергея Жукова, Андрея Малахова и многих других. 

Вместе с Ольгой Бузовой в ролике снялся ее возлюбленный Давид Манукян, а также две ее собачки - Ева и Челси. 

Клип был опубликован еще 3 апреля. В комментариях разразилась настоящая война между поклонниками Ольги и ее хейтерами. Кто-то считает, что она молодец, что сняла это видео, другие же называют ролик "пиром во время чумы". 

Напомним, ранее подобный клип про самоизоляцию выпустили Александр Гудков и Иван Ургант. 

Видео: Ольга Бузова - "Давай останемся дома"

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