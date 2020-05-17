Путешествия уже никогда не будут такими, как раньше

Туристическая отрасль сегодня переживает самый большой кризис в своей истории, ее работа практически остановилось, и туристические компании ждут, что будет дальше. Об актуальной ситуации в туризме агентству LETA рассказала президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Инга Каваца. Она прогнозирует, что в будущем туристические поездки станут дороже.
- В настоящее время ряд европейских государств планирует смягчить ограничения на поездки. Способствует ли это росту интереса к турпоездкам в будущем? Готовы ли жители Латвии путешествовать уже в ближайшее время?
- Путешественники делятся на две группы. Одни готовы ехать сразу, как только будет возможно, и туда, куда планировали, в том числе в Италию. Другие откладывают поездки на более поздний срок, в основном на сентябрь-октябрь, когда в Латвии уже закончится лето. Эти месяцы, как правило, самое востребованное время для поездок. Если люди пока не могут выбрать или не знают, когда смогут поехать, то выбирают предлагаемые туроператорами и авиакомпаниям ваучеры на уже уплаченную сумму для поездки попозже. Их можно будет использовать весь следующий год.
Разумеется, на туристов будет влиять и экономическая ситуация. У людей снижаются доходы, есть и такие, кто потерял работу. Уменьшаются накопления, растет неуверенность в завтрашнем дне. Все это очень влияет на желание и возможности путешествовать.
- Предлагается ли клиентам, которые готовы путешествовать, такая возможность, например, в сентябре-октябре?
- Да, есть возможность забронировать туры на сентябрь и октябрь. Однако следует иметь в виду, что туристические поездки вернутся в более или менее нормальное русло только после того, как разрешат европейские органы.
- Какова ситуация с командировками и деловыми поездками?
- В настоящее время мы как ассоциация не располагаем об этом информацией. В начале пандемии для всех организаций были установлены очень строгие ограничения и запреты. Пока правила не смягчены.
- Как это повлияло на заключенные с государственными учреждениями и предприятиями договоры об организации командировочных поездок?
- Если таких поездок нет, то и турагентства сидят без работы.
- Есть ли в отрасли туризма сейчас вообще работа, происходит ли что-то?
- Нет, не происходит. Единственная работа - менять даты уже зарезервированных туров на более поздний срок. Активнее всего люди меняли даты в марте и до середины апреля.
- Какие финансовые последствия для туристических компаний повлекла эта ситуация?
- Это интересный вопрос, но коммерческую информацию о членах ассоциации мы не собираем и не обобщаем, потому что это все-таки коммерческая тайна. Но о приостановке деятельности мы бы узнали, однако пока ни одна из компаний не объявила об этом. Все последствия кризиса будут видны со сдвигом и, скорее всего, только тогда, когда ограничения на поездки будут смягчены и работу в небольшом объеме можно будет возобновить.
- То есть сейчас туркомпании находятся в режиме ожидания?
- Да. В таких условиях два-три месяца выдержать можно. Оказываемая государством поддержка помогает поддерживать минимальную деятельность туристическим предприятиям. Что будет дальше - сложный вопрос. Все зависит от того, насколько быстро поездки возобновятся в полном объеме. Как только станут возможны полеты и будут открыты границы, туроператоры готовы предоставлять услуги и планируют организовать все запланированные в начале сезона путешествия. Но, повторю еще раз, важно, чтобы был разрешен въезд в страну назначения, чтобы там работали отели. Путешествия будут восстанавливаться постепенно. Сначала люди будут путешествовать по Латвии, отправляясь в поездки на несколько дней, оставаясь ночевать в отелях, гостевых домах. Так что будет возможность поддержать местную экономику. Когда будут открыты границы между странами Балтии, станут возможны поездки в Эстонию и Литву. Потом будут открыты внутренние границы Европейского союза, и путешествовать можно будет по всей территории ЕС. И последним этапом станут поездки за пределы ЕС.
- Увольняют ли туроператоры сотрудников? Подают ли на пособия за простой?
- Чаще обращаются за пособиями за простой. Наши члены - достаточно крупные компании с квалифицированной рабочей силой, а если увольнять работников, то потом найти вместо них других будет сложно, и за один день их не обучишь.
- Но, например, Рижский аэропорт и airBaltic уже уволили большое количество людей.
- Да, но airBaltic уже знает, что после пандемии у нее значительно сократятся объемы работы, количество полетов и направлений. У туристических компаний в этой ситуации гораздо больше неопределенности, а перед Covid-19 объемы работы были очень большими. Сотрудников, наверное, будут увольнять, но пока компании находятся в режиме ожидания, как ситуация будет развиваться дальше и как мы будем жить в новых условиях.
- Успели ли туроператоры привезти всех туристов домой? Никто нигде не застрял?
- Нет, таких больше нет. Возможно, кто-то из путешественников, кто сам организовал свою поездку, и остался за рубежом. Но в рамках организованных поездок таких больше нет.
- Как вы оцениваете действия правительства во время пандемии? Была ли поддержка достаточной, действия быстрыми и эффективными?
- Я бы сказала, что поддержка была. Возможно, для каждой отрасли нужны были более специализированные меры поддержки. Но действия правительства в целом были очень поддерживающими, с отраслью говорили и прислушивались.
- Как туристическая отрасль смотрит в будущее?
- Сегодня совершенно понятно, что путешествия уже никогда не будут такими, как раньше - купил билет, сел в самолет и улетел в любую точку мира. Путешествия в дальнейшем будут контролироваться, только пока неизвестно, как именно. Возможно, со временем будут переделаны самолеты, в салонах придется сидеть в двух метрах друг от друга. А это означает, что в самолетах будет намного меньше пассажиров.
- Мы все надеемся на вакцину.
- Так скоро вакцины не будет, и ясно, что ее невозможно будет быстро изготовить в таких объемах. А пока ее и эффективных лекарств нет, страны не захотят повышать риски заболевания Covid-19.
Отели тоже должны будут измениться. Вряд ли будет разрешен шведский стол, необходимо будет обеспечивать индивидуальное обслуживание. Каждый номер нужно будет дезинфицировать. Очень много вопросов и неясностей. Все это очень повысит расходы на путешествия.
- То есть турпоездки станут дороже?
- Безусловно. Об этом уже заявили многие эксперты и туристические организации по всему миру. Нам придется считаться с тем, что путешествия станут дороже, потому что не будут уже так доступны из соображений безопасности.
- Но многие страны, которые живут за счет туризма, в настоящее время остались без доходов. Это дает основания считать, что с возобновлением турпоездок цены упадут.
- Возможно, вначале они и будут падать, но нужно понимать, что потери были в течение длительного времени. На некоторое время можно опустить цену, но работать ниже себестоимости в течение длительного периода невозможно. В долгосрочной перспективе путешествия станут дороже - если не в этом, то в следующем году обязательно.
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