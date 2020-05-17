Путешествия уже никогда не будут такими, как раньше

Президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Инга Каваца ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

- В настоящее время ряд европейских государств планирует смягчить ограничения на поездки. Способствует ли это росту интереса к турпоездкам в будущем? Готовы ли жители Латвии путешествовать уже в ближайшее время?

- Путешественники делятся на две группы. Одни готовы ехать сразу, как только будет возможно, и туда, куда планировали, в том числе в Италию. Другие откладывают поездки на более поздний срок, в основном на сентябрь-октябрь, когда в Латвии уже закончится лето. Эти месяцы, как правило, самое востребованное время для поездок. Если люди пока не могут выбрать или не знают, когда смогут поехать, то выбирают предлагаемые туроператорами и авиакомпаниям ваучеры на уже уплаченную сумму для поездки попозже. Их можно будет использовать весь следующий год.

Разумеется, на туристов будет влиять и экономическая ситуация. У людей снижаются доходы, есть и такие, кто потерял работу. Уменьшаются накопления, растет неуверенность в завтрашнем дне. Все это очень влияет на желание и возможности путешествовать.

- Предлагается ли клиентам, которые готовы путешествовать, такая возможность, например, в сентябре-октябре?

- Да, есть возможность забронировать туры на сентябрь и октябрь. Однако следует иметь в виду, что туристические поездки вернутся в более или менее нормальное русло только после того, как разрешат европейские органы.

- Какова ситуация с командировками и деловыми поездками?

- В настоящее время мы как ассоциация не располагаем об этом информацией. В начале пандемии для всех организаций были установлены очень строгие ограничения и запреты. Пока правила не смягчены.

- Как это повлияло на заключенные с государственными учреждениями и предприятиями договоры об организации командировочных поездок?

- Если таких поездок нет, то и турагентства сидят без работы.

- Есть ли в отрасли туризма сейчас вообще работа, происходит ли что-то?

- Нет, не происходит. Единственная работа - менять даты уже зарезервированных туров на более поздний срок. Активнее всего люди меняли даты в марте и до середины апреля.

- Какие финансовые последствия для туристических компаний повлекла эта ситуация?

- Это интересный вопрос, но коммерческую информацию о членах ассоциации мы не собираем и не обобщаем, потому что это все-таки коммерческая тайна. Но о приостановке деятельности мы бы узнали, однако пока ни одна из компаний не объявила об этом. Все последствия кризиса будут видны со сдвигом и, скорее всего, только тогда, когда ограничения на поездки будут смягчены и работу в небольшом объеме можно будет возобновить.

- То есть сейчас туркомпании находятся в режиме ожидания?