Видео ⟩ Полина Гагарина станцевала с "Пухляшом" из Little Big

Российская певица Полина Гарарина станцевала с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит группы Little Big - песню "Uno", с которой музыкальный коллектив планировал поехать на конкурс "Евровидение" в этом году.
"Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что "Евровидение-2020" мы проведем так", - написала Гагарина в своем Instagram.
Полина отметила, что только на этой неделе на Первом канале вспоминали конкурсы предыдущих лет и смотрели выступления участников разных стран.
"Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little Big - талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, с мы пока с Димой Красиловым потанцуем", - написала певица.
Подписчикам Гагариной понравился танец Гагариной и "Пухляша":
"Полина, сколько репетировали? Вы даже поворачиваетесь синхронно!", "Превосходно!", "Класс!", - писали в комментариях.
Ранее сообщалось, что Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым.
Напомним, танцор Дмитрий Красилов из клипа Uno группы Little Big невероятно понравился зрителям и иностранным блогерам. Обаятельный "Пухляш" стал настолько популярен, что даже был приглашен на программу "Вечерний Ургант".
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