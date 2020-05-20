Ср, 20.05.2020
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Видео ⟩ Полина Гагарина станцевала с "Пухляшом" из Little Big

Полина Гагарина и Дмитрий Красилов

ФОТО: скриншот instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гарарина станцевала с Дмитрием Красиловым ("Пухляш") под хит группы Little Big - песню "Uno", с которой музыкальный коллектив планировал поехать на конкурс "Евровидение" в этом году. 

"Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что "Евровидение-2020" мы проведем так", - написала Гагарина в своем Instagram.

Полина отметила, что только на этой неделе на Первом канале вспоминали конкурсы предыдущих лет и смотрели выступления участников разных стран.

"Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little Big - талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, с мы пока с Димой Красиловым потанцуем", - написала певица. 

Подписчикам Гагариной понравился танец Гагариной и "Пухляша":

"Полина, сколько репетировали? Вы даже поворачиваетесь синхронно!", "Превосходно!", "Класс!", - писали в комментариях. 

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым

 

Напомним, танцор Дмитрий Красилов из клипа Uno группы Little Big невероятно понравился зрителям и иностранным блогерам. Обаятельный "Пухляш" стал настолько популярен, что даже был приглашен на программу "Вечерний Ургант". 

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