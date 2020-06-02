В мае число пассажиров аэропорта "Рига" выросло втрое

С постепенным ростом количества рейсов и открытием новых пунктов назначения в мае аэропорт "Рига" обслужил уже 10 308 пассажиров, что на 7248 пассажиров больше, чем в апреле. Однако сокращение числа обслуженных пассажиров в мае по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года все равно составило 98,6%.

За первые пять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года количество обслуженных аэропортом "Рига" пассажиров уменьшилось на 54,7%.

В мае в аэропорту был обслужен 651 рейс, 209 из которых были совершены грузоперевозчиками, 142 - регулярными пассажирскими перевозчиками, а 66 были полетами бизнес-авиации. Чаще всего пассажиры из аэропорта "Рига" в мае отправлялись во Франкфурт, Осло и Амстердам.

В мае в аэропорту было обслужено 1385 тонн грузов.

По словам Кулаковой, сегодня полеты в аэропорт "Рига" и в обратном направлении возобновила также немецкая авиакомпания Lufthansa и финский авиаперевозчик Finnair.

На сегодняшний день из аэропорта "Рига" можно отправиться в девять пунктов назначения - Амстердам, Осло, Хельсинки, Франкфурт, Берлин, Гамбург, Мюнхен, Вильнюс и Таллин. В ближайшее время планируется возобновить также полеты в Париж и Дюссельдорф.