Плата на визит к семейному врачу для молодых пенсионеров уменьшена не будет

Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 63 года и девять месяцев. Начиная с этого года пенсионеры в возрасте с 65 лет платят за визит к семейному врачу 1 евро вместо прежних 1,42 евро, а остальным жителям, в том числе 47 000 пенсионеров более молодого возраста, плата повышена до 2 евро.