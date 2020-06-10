"Все дерьмо, кроме мочи". Художница из Риги планирует выставку и барбекю на кладбище; привлекут полицию

Открытие выставки Семане "Все дерьмо, кроме мочи" было запланировано на 10 июня, но Вишинскис отметил, что о сегодняшнем событии впервые узнал вчера, 9 июня, из СМИ.

"Организаторы не просили у нас никакого разрешения, и ничего не было согласовано. Учитывая наши традиции, мы против этой выставки, потому что кладбище не подходящее место для этого", - сказал глава департамента.

Он отметил, что связался с организаторами, но не получил четкого ответа, будет ли выставка отменена. Вишинскис также планирует проинформировать о намерениях художников Рижскую муниципальную полицию.

На открытии выставки художница планировала устроить барбекю и музыкальное представление.

Отмечается, что кладбище было выбрано в качестве места проведения выставки потому, что тема смерти пронизывает работы и личную жизнь художницы. При этом она считает кладбище идеальным местом для проведения выставок и отдыха. Фотографии планировалось разместить на заборе и деревьях. Кладбище Мартиня доступно для посетителей круглосуточно.