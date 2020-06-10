Министерство экономики утвердило новый совет Latvenergo

Как указали в министерстве, для работы в совете выбраны независимые профессионалы, которые способны принимать стратегически продуманные решения, ставить амбициозные цели, способствуя долгосрочному развитию предприятия и внедрению инноваций, обеспечивать стратегическое управление и финансовый надзор.

Как сообщалось, прежний совет Latvenergo был распущен 19 июня 2019 года, и тогдашний министр экономики Ральф Немиро назначил временный совет предприятия, в который вошли Павел Ребенок, Инесе Кублицка, Кристап Степанов, Ренар Дегро и Артур Шнориньш. Отдельные политики коалиции высказали критику в связи со способом назначения членов временного совета и их соответствия должностям, поэтому совет, указав на политическое давление, в июле 2019 года подал в отставку.

В августе 2019 года был объявлен конкурс на должности членов правления Latvenergo, а 9 октября того же года собрание акционеров назначило новый временный совет предприятия, который должен был продолжать работу до завершения конкурса.

Оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 841,6 млн евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла на 24,2% до 94,4 млн евро.

Latvenergo занимается производством электро- и теплоэнергии, торговлей природным газом, обеспечивает распределение электроэнергии. Облигации предприятия котируются на фондовой бирже Nasdaq Riga.