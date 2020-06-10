Премьер: деньги для ликвидации последствий кризиса Covid-19 нужно вкладывать с умом

Премьер и руководитель центробанка в среду провели встречу, чтобы обсудить вопросы экономики и налоговой политики.

После встречи Кариньш заявил, что благодаря успешному контролю распространения Covid-19 латвийская экономика начинает понемногу активизироваться.

По словам премьера, Латвия преодолела самую низкую точку кризиса, однако проблемы у местных экспортеров из-за неблагоприятной ситуации на внешних рынках все еще сохраняются.

"Мы можем производить, но отсутствие покупателя на другом конце создает проблемы. Однако в целом спад экономики Латвии не является одним из самых тяжелых в Европейском союзе", - сказал премьер.

Он сообщил о планах правительства в ближайшие годы вложить в экономику 2 млрд евро, что увеличит госдолг страны примерно до 50% от внутреннего валового продукта. Однако Кариньш подчеркнул, что такой уровень госдолга не станет угрозой для стабильности и кредитного рейтинга страны.

Премьер подчеркнул, что следующая задача правительства - обеспечить, чтобы вложенные в оздоровление экономики деньги были инвестированы с умом - в те области, которые в будущем сделают Латвию богаче.

В свою очередь Казакс напомнил о планируемой Европейским союзом помощи странам-членам в размере 750 млрд евро, из которой Латвия может получить около 3 млрд евро.

"Для Латвии это будут большие средства, и эти деньги нужно использовать для уменьшения последствий кризиса Covid-19 и решения накопившихся за долгие годы структурных проблем. Важно инвестировать эти деньги продуманно и с умом, не создавая новых "пузырей", когда за короткий период крупные средства сконцентрируются в узких секторах", - заявил Казакс.