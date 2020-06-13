Седокова об откровенных фото: "Если вы видите только стринги - это не мои проблемы, а ваши"

"Я иногда не знаю, что хочу. Но точно знаю, чего не хочу... Я выросла. Я больше не хочу. Веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Радовать тех, кто видит лишь попу", - указала она.

Анна призналась, что ей просто это больше не интересно. Кроме смелых фото у нее было много и других публикаций.

"Вот вы скажете: "Ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки". Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе , психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое", - отметила Седокова.

Анна считает, что женщина может быть разной. Она может читать Ремарка в стрингах: "Но если вы видите только стринги - это не мои проблемы, это ваши".

Седокова считает, что те, кто чувствует ее все равно с ней останутся. Она такая какая есть и другой не будет.

С ней согласились многие ее подписчики и звездные коллеги - Наталья Подольская и визажист Гоар Аветисян

"У тебя замечательная начитанная попа в стрингах. Неси ее скорее сюда", - написала Рита Дакота.

А что думаете вы?

Напомним, что Анна Седокова сейчас состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На днях он вернулся из Латвии в Москву, о чем певица поспешила рассказать в Instagram. В сторис она заметила, что Янис так загорел будто бы отдыхал в Майами.