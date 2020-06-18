"Как будто ничего не чувствует": Новый допрос Михаила Ефремова длился 6 часов

"Михаил Олегович все еще находится в состоянии сильного шока, сидит все время согнувшись, тихо отвечает на все вопросы и как будто ничего не чувствует от боли. Ему очень тяжело, физически плохо. Он сотрудничает по всем моментам со следствием", - цитирует правозащитника StarHIt.ru.