Минфин: Поступления почти всех налогов отстают от плана, и отставание увеличивается

Поступления почти всех налогов отстают от плана, и отставание увеличивается - в мае план выполнен на 74,4%.

Поступления от подоходного налога с населения на 49,3 млн евро или 7,6% превышают план, что связано с перевыполнением в январе и феврале, когда платился налог с дивидендов.

Поступления НДС были на 156 млн евро (-14,4%) меньше плана, поступления акцизного налога - на 65,6 млн евро (-14%), налога на прибыль предприятий - на 41 млн евро (-31,1%), социальных взносов - на 64,2 млн евро (-5,4%) меньше.

Поступления совокупного бюджета за пять месяцев были на 117,9 млн евро или 2,4% меньше, чем годом ранее. Минфин отмечает, что именно в мае поступления уменьшились сильнее всего - на 17,9% по сравнению с прошлым годом, а расходы на пособия значительно выросли - на 44%.

Минфин отмечает, что кризис из-за Covid-19, прямое влияние которого началось с середины марта, уже ощутимо повлиял на развитие экономики, ограничения из-за пандемии снизили частное потребление, и в некоторых отраслях объемы упали очень сильно.

Расходы совокупного бюджета за пять месяцев были на 337,8 млн евро или 7,8% больше, чем годом ранее, что обусловлено выделением средств на программу поддержки Altum, увеличением расходов на медицину и социальные пособия.

Хотя за пять месяцев в основном бюджете и образовался излишек в размере 58,7 млн евро, он был на 455,7 млн меньше, чем годом ранее. В госбюджете был дефицит в размере 66,7 млн евро, в бюджете самоуправлений - излишек в размере 125,4 млн евро. Это связано с тем, что антикризисные меры финансируются в основном из госбюджета.

Налоговые поступления в январе-мае уменьшились по сравнению с прошлым годом на 58,2 млн евро или 1,6%.

Снижение налоговых поступлений зафиксировано с марта. На 170 млн евро предоставлены продления срока уплаты налогов.