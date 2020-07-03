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  • Ей говорят, что она похожа на Собчак и узнают в Rimi: Диана Пашко, которая покорила Лепса и Меладзе

Видео ⟩ Ей говорят, что она похожа на Собчак и узнают в Rimi: Диана Пашко, которая покорила Лепса и Меладзе

Диана Пашко

ФОТО: TVNET/ Viktors Devjatovs

Осенью 2019 года RUS TVNET запустил программу "В чем фишка?", в которой люди из мира шоу-бизнеса раскрывают секреты своей профессии во время интервью. На этот раз гостьей стала очаровательная латвийская певица - Диана Пашко

Сколько Диана себя помнит, она всегда мечтала петь. Музыкального образования у девушки нет, но есть упрямство и чувство перфекционизма. 

Первую известность ей принесли самодельные ролики на YouTube.

Благодаря таким домашним записям она попала на конкурс от продюсерского центра Григория Лепса и победила, а дальше было участие в шоу "Х-Фактор" в Украине. Именно там Диана исполнила свою мечту и спела для Константина Меладзе. 

Диана Пашко

ФОТО: TVNET/ Viktors Devjatovs

Кроме того, она в последний момент отправила заявку на конкурс от продюсерского центра Григория Лепса и победила. 

В 16 лет Пашко в составе рок-группы принимала участие в латвийском отборе на конкурс "Евровидение", но узнавать в Риге ее стали только после того, как в 2019 году она вышла в финал латвийского шоу X Faktors. 

Сейчас Диана активно работает над авторскими песнями, готовится представлять нашу страну на конкурсе "Славянский базар" и продолжает выступать в составе кавер-группы The Kruasans.

Во время интервью она рассказал о всех своих переживаниях, страхах, трудностях и радостях, а также почему ее считают похожей на Скарлетт Йоханссон и Ксению Собчак. 

Видео: Интервью с Дианой Пашко 

Аудио: Интервью с Дианой Пашко 

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