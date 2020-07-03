Пуце: для начала работы новых самоуправлений из госбюджета будет выделено 9,1 млн евро

Он сообщил, что сейчас Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) занимается подготовкой правил Кабинета министров для разработки проектов административной структуры самоуправлений и проектов плана развития территорий самоуправлений.

Чтобы в 2021 году успешно начать работу новых самоуправлений, каждый край должен разработать проект новой административной структуры.

На их разработку выделена целевая дотация в размере 525 тыс. евро, из которых в этом году в качестве аванса будет выплачено 70%. В свою очередь в 2021 году, после выборов в самоуправления, будут выплачены оставшиеся 30%. Средние затраты на один проект запланированы размере 18 700 евро.

Кроме того, новые самоуправления должны разработать планы развития территорий, на что будет выделено 1,05 млн евро. Средние затраты на один проект запланированы размере 33 800 евро. В этом году на эти цели будет выделено 50% от суммы софинансирования, а в 2021 году - остальные 50%.

Также в 2021 году самоуправления получат единоразовую государственную целевую дотацию для покрытия административных затрат, появившихся в результате объединения самоуправлений. На это планируется выделить 7,1 млн евро.

По мнению Пуце, административно-территориальная реформа является не только возможностью для страны укрепить экономику и сократить существующее неравенство в регионах за счет повышения качества услуг, но и основой для других важных реформ в областях, где они давно были необходимы.